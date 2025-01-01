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Рождённый в Китае
Цитаты из фильма Рождённый в Китае
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Одной матери храбрая спасательная операция её малыша — для другой трагическая неспособность накормить своего.
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