[первые слова]

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Мистер Грейнджер Бо, это мистер Грейнджер. Я позвонил, как только узнал. Мне очень жаль. Я знаю, что никогда не встречался с твоей мамой, но если ты хоть немного на неё похожа, она должна была быть действительно особенной. Просто хочу, чтобы ты знала — я понимаю ту боль, которую ты сейчас чувствуешь. Кажется, будто мир рушится. Когда я был в таком состоянии, я просто мечтал, чтобы кто-то сказал мне: не позволяй настоящему разрушить будущее. Эта стипендия — доказательство того, что ты одна на миллион, Бо, не забывай об этом. Я рядом, если что. Никогда не стесняйся звонить.