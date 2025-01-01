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Киноафиша Фильмы Ловкость Цитаты из фильма Ловкость

Цитаты из фильма Ловкость

Bo Научиться трюку может каждый. Но сделать то, на что никто больше не решится, — вот что делает тебя магом. Я могу сделать то, что не под силу никому.
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[первые слова]
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Мистер Грейнджер Бо, это мистер Грейнджер. Я позвонил, как только узнал. Мне очень жаль. Я знаю, что никогда не встречался с твоей мамой, но если ты хоть немного на неё похожа, она должна была быть действительно особенной. Просто хочу, чтобы ты знала — я понимаю ту боль, которую ты сейчас чувствуешь. Кажется, будто мир рушится. Когда я был в таком состоянии, я просто мечтал, чтобы кто-то сказал мне: не позволяй настоящему разрушить будущее. Эта стипендия — доказательство того, что ты одна на миллион, Бо, не забывай об этом. Я рядом, если что. Никогда не стесняйся звонить.
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