James BaldwinЧто белым людям нужно сделать — это попытаться понять в своих сердцах, зачем вообще понадобился негр, потому что я не негр, я человек, но если вы считаете меня негром, значит, он вам нужен.
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James BaldwinНе всё, с чем мы сталкиваемся, можно изменить. Но ничего не изменится, пока мы не столкнёмся с этим. История — это не прошлое. Это настоящее. Мы носим свою историю с собой. Мы и есть наша история. Если притворяться иначе, мы буквально преступники.
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James BaldwinИстория негра в Америке — это история Америки, и она далеко не красивая.
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James BaldwinВы не можете линчевать меня и держать в гетто, не став при этом чудовищами сами. И более того, вы даёте мне ужасное преимущество. Вам никогда не приходилось смотреть на меня. А мне приходилось смотреть на вас. Я знаю о вас больше, чем вы знаете обо мне.
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James BaldwinЭто большой шок — где-то в пять, шесть или семь лет понять, что Гэри Купер, убивающий индейцев, когда ты болеешь за Гэри Купера, — это на самом деле ты. Это большой шок — узнать, что страна, в которой ты родился и которой обязан своей жизнью и личностью, в своей системе реальности не нашла для тебя места.
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James BaldwinМир не белый. Он никогда не был белым и не может быть белым. Белый — это метафора власти, и это просто способ описать Chase Manhattan Bank.
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James BaldwinДолгое время Америка процветала. Это процветание стоило жизни миллионам людей. Теперь даже те, кто более всех пользуется плодами этого процветания, не в силах их выдержать. Они ни понять не могут их, ни обходиться без них. А главное — они не в состоянии представить цену, уплаченную их жертвами, или подданными, за такой образ жизни, и поэтому не могут позволить себе узнать, почему жертвы восстают. Вот формула упадка нации или королевства.
James BaldwinНи одно королевство не может удержаться только силой. Сила не работает так, как думают её сторонники. На самом деле она не раскрывает жертве силу противника. Напротив, она показывает слабость, даже панику противника. И это открытие вселяет в жертву страсть.
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James BaldwinВсе западные страны оказались во лжи — в лжи их мнимого гуманизма. Это значит, что их история не имеет морального оправдания, и Запад не обладает моральным авторитетом. «Подлый, как я есть», — говорит один из персонажей в «Идиоте» Достоевского, — «я не верю в повозки, что везут хлеб человечеству. Потому что эти повозки могут холодно исключить значительную часть человечества из числа тех, кто получает этот хлеб.»
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James BaldwinОднажды мне сказали, что люди в целом не могут вынести слишком много правды. Под этим имелось в виду, что они предпочитают фантазию правдивому воспроизведению своего опыта. У людей и так достаточно реальности, просто проходя через жизнь, воспитывая детей, сталкиваясь с вечными загадками рождения, налогов и смерти.
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James BaldwinМеня ужасает нравственная апатия, смерть души, которая происходит в моей стране. Эти люди так долго обманывали сами себя, что действительно не считают меня человеком. Я исхожу из их поступков, а не из их слов. И это значит, что они сами стали нравственными монстрами.
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James BaldwinЭто не расовая проблема. Это вопрос в том, готовы ли вы взглянуть на свою жизнь, взять за неё ответственность и начать её менять. Тот великий западный дом, из которого я пришёл, — это один дом, и я — один из детей этого дома. Просто я самый презираемый ребёнок этого дома. И всё потому, что американский народ не в состоянии признать факт, что я — плоть от плоти их, кость от кости их, созданный ими. Моя кровь, кровь моего отца — в этой земле.
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James BaldwinЯ говорю как представитель определённой демократии в очень сложной стране, которая настаивает на своей узколобости. Простота считается великой американской добродетелью, наряду с искренностью. Одним из последствий этого является то, что незрелость тоже принимается за добродетель.
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James BaldwinНо что действительно понимаешь — так это то, что когда ты пытаешься встать и взглянуть миру в лицо, будто имеешь на это право, ты нападаешь на всю систему власти западного мира.
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James BaldwinМы жестоко зажаты между тем, кем хотели бы быть, и тем, кем мы на самом деле являемся. И мы никак не сможем стать тем, кем хотим, пока не захотим честно спросить себя, почему жизни, которые мы ведём на этом континенте, в основном такие пустые, такие скучные и такие уродливые.
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James BaldwinВ этой стране, на протяжении опасно долгого времени, существовало два уровня восприятия. Один, если выразиться жестко, можно свести к образам Гэри Купера и Дорис Дэй — двух самых гротескных воплощений невинности, которые когда-либо видел мир. А другой, подземный, необходимый и отрицаемый, можно описать, скажем, по тону и лицу Рэя Чарльза. Никогда не было настоящего столкновения между этими двумя уровнями восприятия.
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James BaldwinСмотреть телевизор хоть сколько-нибудь долго — значит узнать кое-что по-настоящему страшное о том, как американцы воспринимают реальность. Мы жестоко застряли между тем, кем хотели бы быть, и тем, кем на самом деле являемся. И мы никак не сможем стать теми, кем хотели бы, пока не захотим честно спросить себя, почему наши жизни на этом континенте в основном такие пустые, такие пресные и такие безобразные. Эти образы созданы не для того, чтобы тревожить, а чтобы успокаивать. Они ещё и подрывают нашу способность справляться с миром таким, какой он есть, и с собой такими, какие мы есть.
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James Baldwin...путешествие так называется, потому что ты не знаешь, что откроешь в пути, что сделаешь с найденным или что найденное сделает с тобой.
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James BaldwinЯ не могу быть пессимистом, потому что я жив. Быть пессимистом значит согласиться с тем, что человеческая жизнь — это чисто академический вопрос, а я вынужден быть оптимистом. Я вынужден верить, что мы сможем выжить, несмотря ни на что.
James BaldwinНо негр в этой стране... будущее негра в этой стране... ровно так же светло или темно, как будущее самой страны. Всё зависит только от американского народа, а не от его представителей. Всё зависит именно от американцев, готовы ли они встретиться лицом к лицу, разобраться и принять того, кого так долго поносили.
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James BaldwinМалкольм мог быть тем факелом, которым белые люди его считали. Хотя в целом оценки белых американцев по этим вопросам были бы смешными и даже жалкими, разве эти оценки не имели таких злых последствий.
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NarrationГолубое небо опускалось словно покрывало, и я ничего не видел. Я не мог плакать.