James Baldwin Долгое время Америка процветала. Это процветание стоило жизни миллионам людей. Теперь даже те, кто более всех пользуется плодами этого процветания, не в силах их выдержать. Они ни понять не могут их, ни обходиться без них. А главное — они не в состоянии представить цену, уплаченную их жертвами, или подданными, за такой образ жизни, и поэтому не могут позволить себе узнать, почему жертвы восстают. Вот формула упадка нации или королевства.

James Baldwin Ни одно королевство не может удержаться только силой. Сила не работает так, как думают её сторонники. На самом деле она не раскрывает жертве силу противника. Напротив, она показывает слабость, даже панику противника. И это открытие вселяет в жертву страсть.