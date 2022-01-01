Наша рецензия

С Адамом (дублировал Семен Трескунов) происходит что-то не то: его тело меняется – волосы вырастают за одну ночь, ступни то прорывают кеды, то вновь возвращаются к привычным размерам, да и слух порой обостряется так, что голова идет кругом. Школьник не понимает, что с ним творится, и не пытается завести доверительный разговор с мамой (Дарья Мельникова), помалкивая не только о странных изменениях своего тела, но и о том, какой масштаб приобрели нападки местных хулиганов. Масла в огонь…