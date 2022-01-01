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Прелесть первых встреч – в непреодолимом желании посмаковать предчувствие грядущего романа и закипающей страсти. Именно это растягивание незнания о новом знакомом придает ему столько дурманящего шарма и не пробуждает никаких вопросов. Возможно, как раз такое томное чувство двигало Клэр, которая приехала из Австралии в Германию, обременив себя лишь походным рюкзаком, фотоаппаратом и туманными мыслями. Во время своей очередной остановки посреди улицы, чтобы насладиться видом берлинской…