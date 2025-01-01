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Киноафиша Фильмы Мир Запада Цитаты из фильма Мир Запада

Цитаты из фильма Мир Запада

Peter Martin Ты слишком много болтаешь.
Robot Gunslinger Что сказал, парень?
Peter Martin Я сказал, ты слишком много болтаешь.
Robot Gunslinger Почему бы тебе меня не заставить замолчать?
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Robot Gunslinger Доставай.
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Chief Supervisor Мы имеем дело не с обычными машинами. Это очень сложные устройства. Почти такие же сложные, как живые организмы. В некоторых случаях их создавали другие компьютеры. Мы точно не знаем, как они работают.
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Робот-стрелок [Питеру Мартину, пытается спровоцировать драку] Неаккуратен с напитком?
[Мартин пытается игнорировать его, не зная, как реагировать]
Робот-стрелок [Бармену] Дайте этому мальчишке слюнявчик!
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[последние слова]
Interviewer of Delos Guests [закадровый голос] Почему бы вам не организовать путешествие на нашем ховеркрафте в Средневековый Мир, Римский Мир и Мир Запада. Свяжитесь с нами сегодня или обратитесь к своему турагенту. Ух, какой отдых мы для вас приготовили.
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John Blane [удивлённо] Меня ранили
Peter Martin [в недоумении] Что?
John Blane Я... меня ранили!
[падает на землю]
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John Blane Здесь невозможно пораниться, просто получай удовольствие.
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Peter Martin Что с тобой?
Technician Покажи руки. Дай-ка взгляну! Ты гость! Ты меня действительно напугал. Слушай, тут всё сломалось! Машины сошли с ума!
Peter Martin Ты знаешь про машины?
Technician Да. Я их чинил.
Peter Martin Одна сейчас гонится за мной... стрелок.
Technician Стрелок... наверное модель 404, может 406. Если 406 — у него полный набор сенсоров... Ах! какая красивая машина!
Peter Martin Он меня преследует!
Technician Не сомневаюсь!
Peter Martin Что я могу сделать?
Technician Ты ничего не можешь сделать! Если он за тобой, он тебя поймает! У тебя нет шансов!
Peter Martin Должно же быть что-то!
Technician Не обманывай себя! Можно попробовать... кислоту в его зрительную систему... шум — для слуха... но что бы ты ни сделал, он всегда будет на шаг впереди! У тебя нет шансов!
Peter Martin Есть.
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Голос на вокзале В трейлере: Ничего не может пойти не так... не так... не так...
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Banker [принимает полномочия нового шерифа] Значит, я теперь тут главный закон...
Villager [крик из толпы] Ты справишься с этим?
Banker Хочешь проверить меня?
[он поворачивается, чтобы зайти в офис шерифа, но с трудом открывает дверь]
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Interviewer of Delos Guests Как вас зовут?
Janet Lane Меня зовут Джанет Лейн, и я была в Римском мире.
Interviewer of Delos Guests Что больше всего запомнилось вам в Римском мире?
Janet Lane О, ну, думаю, это — мужчины! Я просто чувствую себя замечательно. Это такое тёплое, светящееся место.
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Chief Supervisor Здесь что, ничего не работает?
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Arrivals Announcer Добро пожаловать в Делос. Пожалуйста, садитесь в трамвай вашего цвета — он доставит вас в выбранный вами мир. Мы уверены, вам понравится ваше пребывание в Западном мире. Пока вы там, делайте всё, что хотите. Правил нет. И вы можете позволить себе любые капризы. Не бойтесь причинить вред чему-либо или себе. Ничего не может пойти не так.
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John Blane [после укуса роботизированной змеи] Чёрт побери, да этого не должно было случиться!
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Chief Supervisor Выключить! Выключить немедленно!
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Peter Martin Джон.
John Blane Да?
Peter Martin Это место — настоящее развлечение.
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[первые реплики]
Интервьюер гостей Делоса [ведёт рекламный ролик] Здравствуйте. Эд Ренфрю снова от Делос. Если кто-то ещё не знает, что такое Делос, как мы всегда говорим: Делос — это отпуск будущего, уже сегодня. В Делосе вы выбираете тот отдых, который хотите. Есть Мир Средневековья, Мир Древнего Рима и, конечно, Мир Запада. Давайте послушаем тех, кто там побывал.
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Мисс Кэрри Вы попали по адресу. Здесь полно развлечений. Это Синди и Арлетт. Арлетт из Парижа. Возможно, вы, джентльмены, не прочь познакомиться с ними?
Джон Блейн Возможно.
Мисс Кэрри Они очень гостеприимны.
Джон Блейн Ну да, так и выглядит.
Мисс Кэрри Пойди-ка лучше наверх, а мы позже разберёмся.
Джон Блейн Мне подходит.
Питер Мартин Джон, эти две девушки — автоматы?
Джон Блейн Как ты можешь такое говорить? Давай, прекрати.
🧡
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Черный Рыцарь [когда гость поднимает кусок еды со стола в банкетном зале] Стой, негодяй!
Средневековый Рыцарь Ты ко мне обращаешься?
Черный Рыцарь Именно к тебе, государь.
Средневековый Рыцарь Слушай, я голоден и...
Черный Рыцарь [нетерпеливо смахивая шлем гостя со стола своим мечом, затем угрожающе направляя меч на гостя] Приготовься к своей гибели, ты подлый негодяй, ага?
Средневековый Рыцарь [отступая] Постой-ка. Э-э, не можем ли мы это как-то обсудить?
Черный Рыцарь Что? У тебя нет духу, негодяй?
Средневековый Рыцарь Ну, я...
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Peter Martin Он за мной!
Technician Тогда у тебя нет шансов.
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Chief Supervisor Гремучая змея укусила гостя?
Technician Да, он стрелял в неё, но промахнулся.
Chief Supervisor Даже так, змеи запрограммированы не наносить ударов. Гость пострадал?
Technician Незначительные проколы.
Chief Supervisor Недопустимо ранить гостя.
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