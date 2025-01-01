Peter Martin Что с тобой?

Technician Покажи руки. Дай-ка взгляну! Ты гость! Ты меня действительно напугал. Слушай, тут всё сломалось! Машины сошли с ума!

Peter Martin Ты знаешь про машины?

Technician Да. Я их чинил.

Peter Martin Одна сейчас гонится за мной... стрелок.

Technician Стрелок... наверное модель 404, может 406. Если 406 — у него полный набор сенсоров... Ах! какая красивая машина!

Peter Martin Он меня преследует!

Technician Не сомневаюсь!

Peter Martin Что я могу сделать?

Technician Ты ничего не можешь сделать! Если он за тобой, он тебя поймает! У тебя нет шансов!

Peter Martin Должно же быть что-то!