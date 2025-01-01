Черный Рыцарь
[когда гость поднимает кусок еды со стола в банкетном зале]
Стой, негодяй!
Средневековый Рыцарь
Ты ко мне обращаешься?
Черный Рыцарь
Именно к тебе, государь.
Средневековый Рыцарь
Слушай, я голоден и...
Черный Рыцарь
[нетерпеливо смахивая шлем гостя со стола своим мечом, затем угрожающе направляя меч на гостя]
Приготовься к своей гибели, ты подлый негодяй, ага?
Средневековый Рыцарь
[отступая]
Постой-ка. Э-э, не можем ли мы это как-то обсудить?
Черный Рыцарь
Что? У тебя нет духу, негодяй?
Средневековый Рыцарь
Ну, я...