Однажды Лестер оказался в стриптиз-баре, и там была эта белая красотка по имени Рэйвен, которая просто зажигала на сцене. Лестер хотел её, как черт, ещё больше, когда она послала его куда подальше. Но он немного «посыпал» её волшебной пылью, и как-то уговорил пойти с ним домой. Вот тут началось. Он изводил эту тёлку. Сделал с ней всё, что только можно, и даже больше. Наконец, он собирался пойти на повтор и решил окончательно унизить её, заставив отсосать. Он толкнул её голову вниз, и БАХ! Она откусила ему член. К счастью, его нашли и пришили обратно — но он больше не работал как прежде...