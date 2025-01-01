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Киноафиша Фильмы Кровавый четверг Цитаты из фильма Кровавый четверг

Цитаты из фильма Кровавый четверг

Casey В холодильнике пистолет калибра .45, а ты хватаешь чёртову сковородку!
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Casey Я просто обожаю клейкую ленту, а ты? Хотя, наверное, ты из тех дураков, кто называет её «дак тейп».
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Cop Пикард или Кирк?
Nick Без вопросов... Кирк.
Cop Чёрт возьми. Надо уважать человека, который может трахнуть зелёную сук## и уничтожить целую цивилизацию за шестьдесят минут.
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[Кейси привязан к стулу, Даллас держит на него пистолет]
Dallas Похоже, нам придётся ждать Ника. Чем бы заняться, чтоб время убить? Знаю... Давай трахнёмся.
Casey [саркастично] Это случится не выйдет. Даже если бы ты не была самой отвратительной сукой, что я встречал, я бы отказался. Видишь ли, я женат.
Dallas Похоже, ты думаешь, что у тебя есть выбор.
[Даллас подходит к стерео и выбирает диск]
Dallas Оценишь иронию.
[Даллас берёт фото жены Кейси, лижет его и кладёт на прилавок за спиной]
Dallas Она хотела смотреть.
Casey Иди на х#й, сука.
[Даллас сильно пощёл Кейси по лицу]
Casey Ни за что ты меня в себя не впустишь.
[текст песни: «Не знаю, почему не могу себя остановить»]
Dallas [наклоняется близко] Спорим?
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Dallas Не переживай. Я не убью тебя, пока ты не кончишь. Я дам тебе возможность предать жену по полной.
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Nick Бар «Балпин», семь часов.
Casey Какого х##а у негра такое имя?
Nick Ты видел руку Маленького Негра, да?
Casey О, да.
Nick Вот почему его зовут Балпин.
Casey Он сломал Джимми руку?
Nick Десятифунтовым молотком для кузнечных работ. Три года назад Лестер Джеймс, по кличке Балпин, был настоящим зверем. У него была целая стая тёлок, с которыми он регулярно крутил дела, но раз в пару недель он выходил на поиски чего-то новенького...
Nick Однажды Лестер оказался в стриптиз-баре, и там была эта белая красотка по имени Рэйвен, которая просто зажигала на сцене. Лестер хотел её, как черт, ещё больше, когда она послала его куда подальше. Но он немного «посыпал» её волшебной пылью, и как-то уговорил пойти с ним домой. Вот тут началось. Он изводил эту тёлку. Сделал с ней всё, что только можно, и даже больше. Наконец, он собирался пойти на повтор и решил окончательно унизить её, заставив отсосать. Он толкнул её голову вниз, и БАХ! Она откусила ему член. К счастью, его нашли и пришили обратно — но он больше не работал как прежде...
Nick Проблема в том, что такие истории быстро расходятся. Понимаешь? Чтобы с этим бороться, всякий раз, когда он слышал, что кто-то об этом говорит, он использовал свой чёртов молоток. Так и прижилось прозвище — Балпин.
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Casey Раз уж мы тут все хорошие друзья, у меня к вам вопрос.
Ballpean Спрашивай.
Casey Я слышал про этого большого злого ублюдка, который по привычке бьёт негров молотком. Слышал, почему он так делает. Мне его даже как-то жаль. Но... есть одна вещь, которая никак не выходит у меня из головы.
Ballpean Говори.
Casey Ну, говорят, у всех негров большие члены, типа, как соломинки. Я переспал со многими разными сучками, так что знаю, сколько места занимает член белого парня во рту у девушки, понял? Мой вопрос — как же, чёрт возьми, эта маленькая с*чка умудрилась засунуть в рот огромный негритянский член и откусить его с одного раза? Она могла бы грызть его долго, но я не думаю, что кто-то здесь позволил бы такое сделать. Так что единственное, что я могу предположить — у этого большого негра был маленький, ничтожный член, который ни на что не годился. Как думаешь? Я близок к истине?
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Dallas Должен тебе сказать, Кейси. Ты меня не впечатлил. После всего, что я о тебе слышал, думал, ты будешь больше похож на... меня. А ты — овца, как и все остальные.
Casey Настанет время, когда даже ты не сможешь это вынести. Ты либо заберёшься отсюда... либо вставишь пулю в эту твою милую головушку, либо кто-то другой сделает это.
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Dallas Ну вот, посмотри-ка. Ты раньше этим занимался?
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Billy Hill [Кейси, связан и заткнут] Никуда не уходи.
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Kasarov Знаешь что, Кейси. Я сделаю тебе предложение. Если у тебя будут эти деньги здесь сегодня к семи, я заставлю этот чёртов кошмар исчезнуть. Где трупы?
Casey В гараже.
Kasarov Пойдём...
[переключение на гараж]
Kasarov Что за б##ь?
[два мужчины висят за ноги на потолке, заклеены, хнычут]
Casey Я не знал, что с ними делать.
[Касаров достаёт пистолет и стреляет по три пули в каждого]
Kasarov Слушай, Кейси. На твоём месте я бы прибрал этот бардак, потому что твоя жена скоро придёт, и ей это совсем не понравится.
Casey Какие предложения?
Kasarov Знаешь, если я не ошибаюсь... сегодня день мусорного вывоза.
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[Ник приходит к Кейси домой, выглядит как бандит]
Casey Развернись и руки на стену.
Nick [смеётся с издёвкой] Чё?
Casey Развернись и положи руки на стену.
Nick Ты шутишь, да?
[Кейси скрещивает руки и выдыхает]
Nick Ты же не собираешься п***ть меня, да?
Casey [обшаривает Ника] Мечтай.
Nick Это совсем не так я себе представлял нашу встречу.
[Кейси поворачивает Ника, крепко обнимает и поднимает]
Nick Ё-моё! Ах! Ты меня завёл.
Casey Ё-моё! Рад тебя видеть.
[Кейси толкает Ника и шутливо целует его в щёку]
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[Кейси привязан к стулу]
Даллас Теперь...
Даллас [ставит ей ботинок на пах] Отвечай на мои вопросы, пока не начал терять конечности.
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Casey Знаешь, что делали в Древнем Риме, когда гость нарушал гостеприимство? Отруба́ли ему х#й и прибивали к еб#нным вратам!
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Dallas Я снималась в массовке. В этом порнофильме в Лос-Анджелесе. Просто чтобы посмотреть, как оно там. Понимаешь? Так что я провела пять часов с этим чуваком, который пихал свой х#й мне в жопу, а две женщины лизали мой клитор. Но это не то, что ты ожидаешь — это просто игра. Сначала было классно. А потом подходит какой-то му#ак-режиссёр и орёт тебе в лицо «Стоп!», а какой-то гей-визажист каждые пару минут подбегает поправлять макияж, который уже слизывают с твоей груди. Так что толком насладиться не получается. В итоге я просто ушла с площадки. Но опыт, конечно, крутой. У тебя эрекция, Джарв?
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Casey [Кейси берёт трубку] Привет!
Nick Привет, Кейси!
Casey НИК! Блин, как же я рад тебя слышать! Чёрт возьми, я просто хотел сказать, как мне понравился твой визит.
Nick Знаю, ты злишься.
Casey Злюсь? Да нет, я не злюсь. Если бы ты не привёл своих друзей, что бы я делал целый день, чувак? Я пропустил побои, изнасилование, издевательства, связывание, полный п##ц. И не говоря уже о том, что ты натворил с моим домом.
[Он осматривается на кухне]
Casey Как бы ты это назвал? Раннее готическое ужастик.
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Billy Hill Чёрт побери! Видел, как у этой с#ки голова взорвалась? Блин. Обычно стрелять в такую классную тёлку — настоящая жалость. Понимаешь, о чём я? Но в её случае сделаю исключение. Я всегда ненавидел эту с#ку...
Billy Hill Меня зовут Билли Хилл. Друзья зовут меня Хиллбилли. Ты можешь звать меня мистер Хилл. Надеюсь, я не помешал вам с романтикой, но эта шл#ха может долго не уставать...
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Billy Hill Ну, я тебе не вру, приятель. Когда я сегодня уйду отсюда, ты будешь мёртв, как та Золушка там. Независимо от того, что ты мне скажешь, я тебя порву.
[открывает сумку и достает электропилу на батарейках]
Billy Hill [включает пилу и держит её перед лицом Кейси] ГОТОВ НАЧИНАТЬ?
Billy Hill [выключает пилу] Я знаю, ты выкинул дрянь. И, наверное, не знаешь, где деньги. Ну и хрен с ним. Хотя на самом деле... мне тут заняться нечем, пока я жду моего старого друга Ника.
Billy Hill [залезает в сумку] Чтобы ты знал, я не дам тебе истечь кровью.
Billy Hill [достаёт газовую горелку] Нет, сэр. Потому что, когда я тебя порежу...
Billy Hill [включает горелку] Я прижигаю рану. Считаю себя художником. Знаешь, однажды я взял эту девчонку в клубе... и резал её 16 часов подряд. Личный рекорд, но я всё надеюсь...
Billy Hill [включает пилу] Ладно, посмотрим. Думаю, начну с ног и поднимусь выше!
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Casey Ну как, близко?
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Nick Два холодильника. Добро пожаловать в пригороды.
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Casey Три счастливых года с вегетарианскими бургерами и ацидофильным.
Nick [берёт сковороду из раковины] Это яйца-болтунья.
Casey Болтунья из Тофутти.
Nick [с сарказмом] Чёрт, чувак. Род Серлинг вот-вот вылезет из этого холодильника.
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[Телефон Кейси "мукает"]
Даллас Твоя корова звонит тебе.
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Casey [Нику] Слушай, ты, лживая с#чка. У меня уже начинаются проблемы с тем, чтобы НАЙТИ ПРИЧИНЫ *НЕ* ВЫСТРЕЛИТЬ ТЕБЕ В ЗАДНУЮ ЧАСТЬ ГОЛОВЫ!
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Casey [Даллас приходит к дому Кейси] Чем могу помочь?
Dallas Можно?
Casey Ну что ж, чем могу помочь?
Dallas Вы Кейси?
Casey Да, это я.
Dallas Я друг Ника.
Casey Полагаю, что да.
Dallas Можно войти?
Casey Ника сейчас нет дома.
Dallas Я подожду.
Casey Я немного занят.
Dallas Тогда я буду очень тихо.
[Протискивается под рукой Кейси в дом]
Casey Слушай, леди, я же сказал, что немного занят.
Dr. Jarvis Всё в порядке, мистер Уэллс, думаю, мне было бы приятно поговорить с вашим другом.
Casey Она не мой друг, я понятия не имею, кт### она такая.
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Cop Кого тебе больше нравится, Пикард или Кирк?
Nick Без вопросов. Кирк.
Cop Ещё бы! Надо уважать парня, который может трахнуть зелёную тёлку и уничтожить целую цивилизацию, и всё это за 60 минут.
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Kasarov Твой приятель Ники украл у нас кучу денег. По пути убил пару офицеров. Их смерти мы можем простить. Но деньги хотим вернуть.
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Nick [смотри надпись] Никогда не забывай, кто ты. Если забудешь — умрёшь. Люблю, Ник.
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Billy Hill [с улыбкой] Они вломились не туда. Вошли и перестреляли всех. Не в тот дом! Они взяли дом Вонгов. Они взяли дом Вонгов.
[смеётся]
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Casey Пиво хочешь?
Nick Когда в последний раз ты пиво пил в восемь утра?
Casey Где-то три с половиной года назад.
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[последние слова]
Casey Дорогая, есть много того, чего ты обо мне не знаешь...
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Dallas Скажи мне, ты не из тех фрейдистских полуинтеллектуалов, что всё время зациклены на зависти к пенису.
Dr. Jarvis Ну, секс *действительно* — главный мотиватор. В общем, я считаю, что секс стоит за большинством наших важных мыслительных процессов.
Dallas Правда?
Dr. Jarvis Абсолютно.
Dallas Тебе нравятся порно?
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Billy Hill [в магазине с Ником и Далласом] Эта с#к# меня уже достаёт, чувак.
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Dallas Тебе нравятся порно?
Dr. Jarvis Извините?
Dallas Знаете, порно. Х#рвые фильмы. Наверняка вы слышали истории.
Dr. Jarvis [неловко] Да, слышал истории, но никогда... никогда особо не задумывался об этом.
Dallas Обожаю их, особенно гейские ролики. Их большие члены скользят друг в друге. Б#ть, от этого у меня всё мокро, после меня сиденье приходится паром чистить.
Dallas [откидывается назад] На самом деле, ммм...
Dallas [трогает себя между ног] Просто говоря об этом, я уже мокну.
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Dallas [Даллас привязал Кейси] Ну что, Кейси, осталось только мы вдвоём. Как думаешь?
Casey Как моя жена меня за#бёт, когда узнает, что я дал шлюхе в розовом резиновом платье упустить шанс на Макдак и памперсы.
Dallas Красное, ублюдок.
[наводит пистолет на него]
Dallas А может, и нет?
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Dallas Оставь себе эту дрянь, а я возьму деньги.
Casey Деньги? Какие б###ь деньги?
Dallas Похоже, мы ходим кругами.
[Прикладывает пистолет к голове]
Dallas Мне нужны два ляма, Кейси. Сейчас дай мне...
Casey Сейчас я тебе кое-что объясню. Я не наркоторговец. Уже четыре года, как я не видел наркотиков. Я архитектор. Я такой себе счастливый республиканец, который большую часть времени пытается понять, как оплатить эти чёртовы счета и как сделать жену счастливой.
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Casey [пытается убедить себя] В том деле нет ничего, кроме кипы юридических бумаг. Может, коробка презервативов. Вот и всё.
[вдруг хватает отвёртку]
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Ice Знаешь, что будет, если я нажму на курок?
Casey Потекет у меня краска с потолка.
🧡
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Casey [объясняя, почему долго открывал дверь] Извините, я не мог найти ключ от двери.
Dr. Jarvis Я не слышал, как открывали.
Casey А, точно, да, я не нашёл его.
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