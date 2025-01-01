NickДесятифунтовым молотком для кузнечных работ. Три года назад Лестер Джеймс, по кличке Балпин, был настоящим зверем. У него была целая стая тёлок, с которыми он регулярно крутил дела, но раз в пару недель он выходил на поиски чего-то новенького...
NickОднажды Лестер оказался в стриптиз-баре, и там была эта белая красотка по имени Рэйвен, которая просто зажигала на сцене. Лестер хотел её, как черт, ещё больше, когда она послала его куда подальше. Но он немного «посыпал» её волшебной пылью, и как-то уговорил пойти с ним домой. Вот тут началось. Он изводил эту тёлку. Сделал с ней всё, что только можно, и даже больше. Наконец, он собирался пойти на повтор и решил окончательно унизить её, заставив отсосать. Он толкнул её голову вниз, и БАХ! Она откусила ему член. К счастью, его нашли и пришили обратно — но он больше не работал как прежде...
NickПроблема в том, что такие истории быстро расходятся. Понимаешь? Чтобы с этим бороться, всякий раз, когда он слышал, что кто-то об этом говорит, он использовал свой чёртов молоток. Так и прижилось прозвище — Балпин.
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CaseyРаз уж мы тут все хорошие друзья, у меня к вам вопрос.
CaseyЯ слышал про этого большого злого ублюдка, который по привычке бьёт негров молотком. Слышал, почему он так делает. Мне его даже как-то жаль. Но... есть одна вещь, которая никак не выходит у меня из головы.
CaseyНу, говорят, у всех негров большие члены, типа, как соломинки. Я переспал со многими разными сучками, так что знаю, сколько места занимает член белого парня во рту у девушки, понял? Мой вопрос — как же, чёрт возьми, эта маленькая с*чка умудрилась засунуть в рот огромный негритянский член и откусить его с одного раза? Она могла бы грызть его долго, но я не думаю, что кто-то здесь позволил бы такое сделать. Так что единственное, что я могу предположить — у этого большого негра был маленький, ничтожный член, который ни на что не годился. Как думаешь? Я близок к истине?
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DallasДолжен тебе сказать, Кейси. Ты меня не впечатлил. После всего, что я о тебе слышал, думал, ты будешь больше похож на... меня. А ты — овца, как и все остальные.
CaseyНастанет время, когда даже ты не сможешь это вынести. Ты либо заберёшься отсюда... либо вставишь пулю в эту твою милую головушку, либо кто-то другой сделает это.
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DallasНу вот, посмотри-ка. Ты раньше этим занимался?
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Billy Hill[Кейси, связан и заткнут]Никуда не уходи.
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KasarovЗнаешь что, Кейси. Я сделаю тебе предложение. Если у тебя будут эти деньги здесь сегодня к семи, я заставлю этот чёртов кошмар исчезнуть. Где трупы?
Даллас[ставит ей ботинок на пах]Отвечай на мои вопросы, пока не начал терять конечности.
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CaseyЗнаешь, что делали в Древнем Риме, когда гость нарушал гостеприимство? Отруба́ли ему х#й и прибивали к еб#нным вратам!
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DallasЯ снималась в массовке. В этом порнофильме в Лос-Анджелесе. Просто чтобы посмотреть, как оно там. Понимаешь? Так что я провела пять часов с этим чуваком, который пихал свой х#й мне в жопу, а две женщины лизали мой клитор. Но это не то, что ты ожидаешь — это просто игра. Сначала было классно. А потом подходит какой-то му#ак-режиссёр и орёт тебе в лицо «Стоп!», а какой-то гей-визажист каждые пару минут подбегает поправлять макияж, который уже слизывают с твоей груди. Так что толком насладиться не получается. В итоге я просто ушла с площадки. Но опыт, конечно, крутой. У тебя эрекция, Джарв?
CaseyЗлюсь? Да нет, я не злюсь. Если бы ты не привёл своих друзей, что бы я делал целый день, чувак? Я пропустил побои, изнасилование, издевательства, связывание, полный п##ц. И не говоря уже о том, что ты натворил с моим домом.
[Он осматривается на кухне]
CaseyКак бы ты это назвал? Раннее готическое ужастик.
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Billy HillЧёрт побери! Видел, как у этой с#ки голова взорвалась? Блин. Обычно стрелять в такую классную тёлку — настоящая жалость. Понимаешь, о чём я? Но в её случае сделаю исключение. Я всегда ненавидел эту с#ку...
Billy HillМеня зовут Билли Хилл. Друзья зовут меня Хиллбилли. Ты можешь звать меня мистер Хилл. Надеюсь, я не помешал вам с романтикой, но эта шл#ха может долго не уставать...
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Billy HillНу, я тебе не вру, приятель. Когда я сегодня уйду отсюда, ты будешь мёртв, как та Золушка там. Независимо от того, что ты мне скажешь, я тебя порву.
[открывает сумку и достает электропилу на батарейках]
Billy Hill[включает пилу и держит её перед лицом Кейси]ГОТОВ НАЧИНАТЬ?
Billy Hill[выключает пилу]Я знаю, ты выкинул дрянь. И, наверное, не знаешь, где деньги. Ну и хрен с ним. Хотя на самом деле... мне тут заняться нечем, пока я жду моего старого друга Ника.
Billy Hill[залезает в сумку]Чтобы ты знал, я не дам тебе истечь кровью.
Billy Hill[достаёт газовую горелку]Нет, сэр. Потому что, когда я тебя порежу...
Billy Hill[включает горелку]Я прижигаю рану. Считаю себя художником. Знаешь, однажды я взял эту девчонку в клубе... и резал её 16 часов подряд. Личный рекорд, но я всё надеюсь...
Billy Hill[включает пилу]Ладно, посмотрим. Думаю, начну с ног и поднимусь выше!
DallasМне нужны два ляма, Кейси. Сейчас дай мне...
CaseyСейчас я тебе кое-что объясню. Я не наркоторговец. Уже четыре года, как я не видел наркотиков. Я архитектор. Я такой себе счастливый республиканец, который большую часть времени пытается понять, как оплатить эти чёртовы счета и как сделать жену счастливой.
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Casey[пытается убедить себя]В том деле нет ничего, кроме кипы юридических бумаг. Может, коробка презервативов. Вот и всё.