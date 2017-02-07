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Фильм о любви, снятый собаками
Фильм о любви, снятый собаками
, 2017
Россия / документальный, семейный / 18+
О фильме
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Факты
- Этот фильм является совместным проектом с PEDIGREE®
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Режиссер
Валерия Гай Германика
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
Год выпуска
2017
Рейтинг фильма
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Место в рейтинге
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Новости о фильме
7 февраля 2017 02:09
В Москве прошел премьерный показ картины Валерии Германики «Фильм о любви, снятый собаками»
В минувшую пятницу, з февраля, состоялся закрытый премьерный показ «Фильма о любви, снятого собаками» Валерии Германики. Режиссер представила свою картину в арт-пространстве
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