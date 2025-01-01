Iyanla Vanzant
Саша Франклин. Из секретов Саши.
Sasha Franklin
Мисс Ванзант, для меня большая честь просто находиться в одном месте с вами...
Iyanla Vanzant
Так-так, подходи, малышка, я тебе сейчас кое-что скажу.
Iyanla Vanzant
Ты знаешь, кто я?
Iyanla Vanzant
Потому что либо ты не знаешь, либо какая-то странная х##ня изменила молекулярную структуру твоего мозга. Если ты думаешь, что можешь г##нить моё имя и репутацию, чтобы прославиться, малышка, тебе это плохо кончится.
Sasha Franklin
Н-нет. Слушай, я просто передаю. Мне показалось, ты отлично выглядела в тех стрингах.
Iyanla Vanzant
Лгунья! Попробуешь ещё раз — и я обещаю, у нас будет «Средний проход», борьба за выживание, и я выиграю. Я понятно объяснила? Понятно?
Iyanla Vanzant
О. Хорошо, спасибо, дорогая. Благословений тебе, и приятного вечера.