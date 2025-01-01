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Киноафиша Фильмы Улетные девочки Цитаты из фильма Улетные девочки

Цитаты из фильма Улетные девочки

Sasha Franklin [наблюдая за людьми, спускающимися по тросу] Вот это по-белому парню!
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Dina Знаешь, у меня есть офигенный косяк, если хочешь затянуться.
Lisa Cooper Где ты его спрятала?
Dina Там, где солнце не светит.
Lisa Cooper Знаешь, это может вызвать много инфекций.
Dina Девчонка, в твоём попе инфекции не заводятся! Это же попа!
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Ryan Pierce [Повторяется] Я сильная. Я могущественная. Я красивая.
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Iyanla Vanzant Саша Франклин. Из секретов Саши.
Sasha Franklin Мисс Ванзант, для меня большая честь просто находиться в одном месте с вами...
Iyanla Vanzant Так-так, подходи, малышка, я тебе сейчас кое-что скажу.
Sasha Franklin Хорошо.
Iyanla Vanzant Ты знаешь, кто я?
Sasha Franklin Да. Я только что сказала...
Iyanla Vanzant Потому что либо ты не знаешь, либо какая-то странная х##ня изменила молекулярную структуру твоего мозга. Если ты думаешь, что можешь г##нить моё имя и репутацию, чтобы прославиться, малышка, тебе это плохо кончится.
Sasha Franklin Н-нет. Слушай, я просто передаю. Мне показалось, ты отлично выглядела в тех стрингах.
Iyanla Vanzant Лгунья! Попробуешь ещё раз — и я обещаю, у нас будет «Средний проход», борьба за выживание, и я выиграю. Я понятно объяснила? Понятно?
Sasha Franklin Понятно.
Iyanla Vanzant О. Хорошо, спасибо, дорогая. Благословений тебе, и приятного вечера.
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Ryan Pierce [В отчаянии, узнав, что Симона беременна от Стюарта] Он хотел быть отцом, она дала ему то, чего не смог я
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Dina Честно, в эти выходные тебе минимум двух п#здов вломят
Lisa Cooper Мы там всего три дня пробудем.
Dina Тогда три п#зда, значит.
🧡
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Lisa Cooper Дина? Можем немного по-тише?
Dina О? Этот уикенд нам кто-то даст?
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