Iyanla Vanzant Саша Франклин. Из секретов Саши.

Sasha Franklin Мисс Ванзант, для меня большая честь просто находиться в одном месте с вами...

Iyanla Vanzant Так-так, подходи, малышка, я тебе сейчас кое-что скажу.

Iyanla Vanzant Ты знаешь, кто я?

Sasha Franklin Да. Я только что сказала...

Iyanla Vanzant Потому что либо ты не знаешь, либо какая-то странная х##ня изменила молекулярную структуру твоего мозга. Если ты думаешь, что можешь г##нить моё имя и репутацию, чтобы прославиться, малышка, тебе это плохо кончится.

Sasha Franklin Н-нет. Слушай, я просто передаю. Мне показалось, ты отлично выглядела в тех стрингах.

Iyanla Vanzant Лгунья! Попробуешь ещё раз — и я обещаю, у нас будет «Средний проход», борьба за выживание, и я выиграю. Я понятно объяснила? Понятно?