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Это ещё у Ремарка было: красивая девушка, неизбежно угасающая от неизлечимой болезни, красиво проживает последние дни своей короткой жизни. И можно, конечно, похвалить голливудских кинематографистов: классикой вдохновляются. Но скажите честно, вы ещё не устали смертельно от одинаковых по содержанию мелодрам, где меняются только лица главных героев и те самые заболевания? Даже «Виноваты звёзды», какими бы ошеломляющими не были кассовые сборы, в итоге просто встали в ряд всех этих…