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Полночное солнце Полночное солнце
Киноафиша Фильмы Полночное солнце Отзывы о фильме «Полночное солнце»
Midnight Sun Полночное солнце 2017 / США
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Полночное солнце»

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Наша рецензия

Это ещё у Ремарка было: красивая девушка, неизбежно угасающая от неизлечимой болезни, красиво проживает последние дни своей короткой жизни. И можно, конечно, похвалить голливудских кинематографистов: классикой вдохновляются. Но скажите честно, вы ещё не устали смертельно от одинаковых по содержанию мелодрам, где меняются только лица главных героев и те самые заболевания? Даже «Виноваты звёзды», какими бы ошеломляющими не были кассовые сборы, в итоге просто встали в ряд всех этих…

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