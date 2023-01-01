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Об улитках и людях Об улитках и людях
Киноафиша Фильмы Об улитках и людях Об улитках и людях, 2012: актеры и роли
Despre oameni şi melci Об улитках и людях 2012 / Румыния
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Об улитках и людях, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тудор Жюржию
В ролях
Анди Васлуяну Andi Vasluianu Моника Дин Жан-Франсуа Стевенен Jean-François Stévenin
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