Bagel Guy [Не подозревая, что говорит с Мэттом о его бывшей девушке] Фух, не могу поверить, потому что на эту девушку даже смотреть нормально нельзя. Она такая горячая, что чтобы взглянуть на неё прямо, нужна та картонная штука для наблюдения затмения, она просто сияет! От неё хочется просто кинуться, понимаешь, и вот так

[двигает тазом на столе перед собой]