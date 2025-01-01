Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы 40 дней и 40 ночей Цитаты из фильма 40 дней и 40 ночей

Цитаты из фильма 40 дней и 40 ночей

Mandy [Мэнди объясняет Мэтту важность женской силы воздержания] Женщины делают это с... ну, с давних времён, так что мы отлично знаем, какова эта сила. Видишь ли, наша сила — это часть системы, а когда ты забираешь эту силу, ты ломаешь систему. И, думаю, ты понимаешь, почему мы не можем этого допустить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Matt Эй, ты когда-нибудь замечал трещину на моём потолке?
Ryan Чувак, у тебя полно проблем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Райан находит свою коллекцию порно, которую Мэтт спрятал в корзине]
Ryan Ты знаешь, сколько часов я искал свою кассету "Храм Пун"? Один. Это много времени, чтобы искать порно, Мэтт. Что, чёрт возьми, здесь происходит?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ryan [узнав, что Мэтт отказался от секса на Великий пост] Во-первых — ты не сможешь. Это б######. Я не нападаю лично на тебя, просто говорю: ни один мужик так не сможет. Это против природы. Мужчина биологически создан распространять своё семя, Мэтт. Ты обидишь семена, чувак! Ты... Это против науки! Ты хочешь быть тем, кто идёт против науки?
Matt [терпеливо] Во-вторых?
Ryan Во-вторых — ты что, совсем с ума сошёл? Ты тот самый, кто не может даже закончить бутерброд! Ты думаешь, сможешь продержаться 40 дней? Четыре... Это ненормально. Твой брат тебя на это подбил, что ли?
Matt Нет. Знаешь что? Он поддерживает тебя ровно так же, как и ты. И вообще, какое тебе дело? Тебя это никак не касается.
Ryan Тебя... Это касается всех.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Erica Было очень приятно почти пообщаться с тобой. В то же время на следующей неделе?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bagel Guy Да. Огонь в дырке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Erica Если я скажу тебе: «Не думай о красном цвете», о чём ты подумаешь?
Matt О сексе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nicole Эй, парень с бубликами.
The Bagel Guy Ты знаешь моё имя?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duncan Мэтт, посмотри на себя. Твоя жизнь — отстой. Ты прячешься в этой чёртовой кладовке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Erica Тебе не кажется, что ты всё время встречаешь одних и тех же людей? Знаешь, как будто все учились в *этом* колледже и...
Matt А теперь работают в *той* конторе, да?
Erica Да. Я хочу устроить вечеринку со списком на двери — всех моих друзей и друзей друзей. Если тебя нет в списке или ты не знаешь никого из списка — заходить нельзя.
Matt Откуда ты знаешь, что меня нет в этом списке?
Erica Никто из списка не разговаривал бы со мной так, как ты на прошлой неделе, или *вообще* не разговаривал бы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Erica [На работе кибернянькой] Иногда мне кажется, что если я еще раз увижу этот минет, я взвою.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andie Он раньше был даже симпатичным, а теперь просто дергается.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Matt Слушай, разве не часть священнической работы — давать советы по отношениям?
John Sullivan Советы по отношениям — да, по сексу — нет. Часть священнической работы — и перестань так это называть — это не заниматься сексом, помнишь?
Matt Забавно, я ведь не говорил ничего про секс.
John Sullivan Говорил, ещё как.
Matt Нет, не говорил. Думаю, думать о сексе — это часть священнической работы, по крайней мере для некоторых.
John Sullivan Вали.
Matt Ладно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nicole Ты больше никогда обо мне не думаешь? Даже чуть-чуть?
Matt Скажу так: я думал о тебе — о нас — много раз, но сегодня вечером, когда ты вошла, впервые я не запорол всё это в голове.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ryan [Райан заходит в спальню Мэтта в резиновых перчатках и с переносным ультрафиолетовым фонарём] Внезапная проверка.
Matt Что это за хрень?
Ryan Это специальный фонарь, который позволяет мне видеть, если где-то остались следы жидкостей.
[Осматривает кровать Мэтта, ничего не находит]
Ryan Так держать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Matt [врывается в комнату брата] Ты должен мне помочь!
John Sullivan Ты бы постучал!
Matt Мне кажется, мне всё мерещится! Клянусь, куда ни глянь — одни сиськи и жопы. Как только зашёл сюда, клянусь, думал, ты целовался с монахиней. Господи! Ты *действительно* целовался с монахиней!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Susie [после того, как Мэтт неудачно сымитировал оргазм] Что за чёрт было это?
Matt Ч-что?
Susie Ты кончил?
Matt Да.
Susie Нет, не кончил. Ты прикидывался.
Matt Нет, нет, нет. Что ты... Парни не прикидываются. Я даже не думаю, что мы можем.
Susie Ты прикидывался.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Candy [описывает типичную мужскую сексуальность] Они как животные. Вся их жизнь крутится вокруг их члено.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nicole [когда её выкидывают из квартиры Мэтта] Мэтт, я... так злюсь, что должна... должна тебе сказать. Видеть, как ты за себя постоишь, никогда не делало меня такой... такой... горячей. Мне это *нравится*. Где ты был? Можешь хлопнуть дверью мне в лицо, если хочешь, но я буду просто с другой стороны, ещё горячее. Чёрт возьми! Хлопни дверью по моему грязному, плохому, плохому лицу. О, Боже, Мэтт, хлопай!
[хлопать]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam Эй, убери это. Книги тут тебе только проблемы создадут.
Erica Я сейчас не могу работать.
Sam Тогда иди домой.
Erica Мне нужны деньги.
Sam Тогда работай.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Matt [Трипует в свой 40-й день сексуального воздержания, Мэтт мечтательно водит большим пальцем по груди бутылки сиропа миссис Баттерворт] Она наполнена небесной сладостью.
Ryan [забирает бутылку] Мне кажется, мистер Баттерворт не очень бы это одобрил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Matt Ты должен мне помочь. Зажги для меня свечу или что-нибудь в этом роде.
John Sullivan Я не буду зажигать свечу, чтобы тебе было легче от того, что ты переспал с кем-то!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ryan Слушай, Мэтт, я знаю, ты всё ещё пытаешься разобраться со своими проблемами с Николь и этой чёрной дырой, но поверь мне, поверь...
Matt У меня никаких проблем с Николь нет.
Ryan ...ты...
[Райан берёт старую фотографию Мэтта и Николь]
Ryan «Привет, я одна из множества фотографий Николь, которые засрали квартиру Райана и Мэтта за шесть месяцев». И она классная, Мэтт, мне не жалко на неё смотреть. Я просто говорю, у тебя проблемы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jerry Anderson Я уже три раза дрочил с обеда. И всё ещё на ходу, блин.
Mikey Отлично, мистер Андерсон. Ещё два раза — и рекорд компании твой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Matt [страдая в свой 40-й день сексуального воздержания] Сегодня я чуть не трахнул розетку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ryan Так ты к ней не липнешь?
Matt Да нет, я к ней полностью липну.
Ryan Тогда как ты можешь не хотеть с ней трахаться?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ryan Это фотокопия задницы Кэнди?
Matt Ага.
Ryan Ты же ей позвонишь, да?
[не получает ответа, возвращается к картинке]
Ryan Конечно, ты ей позвонишь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duncan Она говорит мне: «Ты похож на Лайонела Ричи.»
Neil Ну, это же круто, да?
Duncan Нет. Это не круто. Это плохо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Matt Всё шло отлично, пока ты не... Я перестал заниматься сексом, я реально влюбляюсь в Эрику, и я наконец-то забыл Николь
Ryan [сомневаясь] Ты правда думаешь, что забыл её?
Matt Чёрт да! С#ка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[в туалете Мэтт замечает, что Джерри в соседней кабинке занимается мастурбацией]
Matt Джерри?
Jerry Anderson Эм, Джерри сейчас тут нет. Могу я передать сообщение?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Walter Sullivan Они взрослые мужики. Я имею в виду, они достаточно взрослые, чтобы понимать, что мамина машина всё ещё на ходу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ryan [Дает советы Мэтту по поводу секса] Ладно, ладно, ладно. Вот что ты сделаешь. Наденешь шлем Большому Джону, выпустишь его в игру, и он будет играть до последнего, понял? Он наберёт для тебя кучу очков. Забудь про трещины на потолке, забудь про Николь. Выйди и поддержи своего главного игрока. Понял?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chris Если хочешь трахнуться — веди девушку в дорогой ресторан, а если она тебе правда нравится — покажи ей своё секретное место.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Matt Вчера я был в порядке. То есть, физически — всё нормально. А сегодня? Сегодня я не в порядке. Утром в кафе как будто отметили День горячих девчонок без лифчиков.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam [Сцена начинается после того, как Эрика рассказала Сэму о своём свидании накануне, во время которого она испытала оргазм, хотя её не трогали] От цветка? Типа вибрирующего цветка?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Matt [в наручниках к кровати] Я выгляжу как Иисус на кресте.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Erica Стоило ли оно того?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Мэтту, почему он должен рассказать Эрике о своем обете]
Ryan Чувак, ты должен ей сказать. Серьёзно. Два свидания без поцелуя — это ещё можно сойти за старомодного, а три — и ты уже гомо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bagel Guy [Не подозревая, что говорит с Мэттом о его бывшей девушке] Фух, не могу поверить, потому что на эту девушку даже смотреть нормально нельзя. Она такая горячая, что чтобы взглянуть на неё прямо, нужна та картонная штука для наблюдения затмения, она просто сияет! От неё хочется просто кинуться, понимаешь, и вот так
[двигает тазом на столе перед собой]
Bagel Guy . Понимаешь, о чём я? Рад, что мы на одной волне.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Matt Ты глупый, глупый... смешной маленький человечек.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Киган Коннор Трейси
Киган Коннор Трейси
Keegan Connor Tracy
Джош Хартнетт
Джош Хартнетт
Josh Hartnett
Паоло Костанзо
Паоло Костанзо
Paulo Costanzo
Шаннин Соссамон
Шаннин Соссамон
Shannyn Sossamon
Винесса Шоу
Винесса Шоу
Vinessa Shaw
Майкл С. Маронна
Mike Maronna
Джеррад Пол
Jarrad Paul
Christine Chatelain
Адам Триз
Adam Trese
Эммануэль Вожье
Эммануэль Вожье
Emmanuelle Vaugier
Моне Мазур
Моне Мазур
Monet Mazur
Мэгги Джилленхол
Мэгги Джилленхол
Maggie Gyllenhaal
Гриффин Данн
Гриффин Данн
Griffin Dunne
Крис Готье
Chris Gauthier
Терри Чен
Терри Чен
Terry Chen
Бэрри Ньюман
Barry Newman
Гленн Фицджеральд
Glenn Fitzgerald
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Кэмерон заявил, что его новый фильм «Призраки Хиросимы» будет на уровне «Списка Шиндлера»  
Вильнев еще до «Дюны» выдал настоящий шедевр: этот фильм заслуживал «Оскар», но его не заметили
Близки к «Первому отделу»: Васильев и другие классные актеры стали украшением этих 10 сериалов
Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
После «Во все тяжкие» Гиллиган выпустил позорный сериал, о котором теперь стыдно вспоминать — но без него не было бы «Сола»
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
Будто «Йеллоустоун» с «Нарко» завели ребенка: о чем будет второй сезон «Лэндмена» — Торнтон связался с картелем
Билли Бобу Торнтону — 70! Выбираем лучшие малоизвестные роли звезды «Фарго» и «Лэндмена» — в топ-5 есть даже аниме
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше