Mandy[Мэнди объясняет Мэтту важность женской силы воздержания]Женщины делают это с... ну, с давних времён, так что мы отлично знаем, какова эта сила. Видишь ли, наша сила — это часть системы, а когда ты забираешь эту силу, ты ломаешь систему. И, думаю, ты понимаешь, почему мы не можем этого допустить.
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MattЭй, ты когда-нибудь замечал трещину на моём потолке?
[Райан находит свою коллекцию порно, которую Мэтт спрятал в корзине]
RyanТы знаешь, сколько часов я искал свою кассету "Храм Пун"? Один. Это много времени, чтобы искать порно, Мэтт. Что, чёрт возьми, здесь происходит?
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Ryan[узнав, что Мэтт отказался от секса на Великий пост]Во-первых — ты не сможешь. Это б######. Я не нападаю лично на тебя, просто говорю: ни один мужик так не сможет. Это против природы. Мужчина биологически создан распространять своё семя, Мэтт. Ты обидишь семена, чувак! Ты... Это против науки! Ты хочешь быть тем, кто идёт против науки?
RyanВо-вторых — ты что, совсем с ума сошёл? Ты тот самый, кто не может даже закончить бутерброд! Ты думаешь, сможешь продержаться 40 дней? Четыре... Это ненормально. Твой брат тебя на это подбил, что ли?
MattНет. Знаешь что? Он поддерживает тебя ровно так же, как и ты. И вообще, какое тебе дело? Тебя это никак не касается.
Candy[описывает типичную мужскую сексуальность]Они как животные. Вся их жизнь крутится вокруг их члено.
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Nicole[когда её выкидывают из квартиры Мэтта]Мэтт, я... так злюсь, что должна... должна тебе сказать. Видеть, как ты за себя постоишь, никогда не делало меня такой... такой... горячей. Мне это *нравится*. Где ты был? Можешь хлопнуть дверью мне в лицо, если хочешь, но я буду просто с другой стороны, ещё горячее. Чёрт возьми! Хлопни дверью по моему грязному, плохому, плохому лицу. О, Боже, Мэтт, хлопай!
[хлопать]
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SamЭй, убери это. Книги тут тебе только проблемы создадут.
Walter SullivanОни взрослые мужики. Я имею в виду, они достаточно взрослые, чтобы понимать, что мамина машина всё ещё на ходу.
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Ryan[Дает советы Мэтту по поводу секса]Ладно, ладно, ладно. Вот что ты сделаешь. Наденешь шлем Большому Джону, выпустишь его в игру, и он будет играть до последнего, понял? Он наберёт для тебя кучу очков. Забудь про трещины на потолке, забудь про Николь. Выйди и поддержи своего главного игрока. Понял?
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ChrisЕсли хочешь трахнуться — веди девушку в дорогой ресторан, а если она тебе правда нравится — покажи ей своё секретное место.
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MattВчера я был в порядке. То есть, физически — всё нормально. А сегодня? Сегодня я не в порядке. Утром в кафе как будто отметили День горячих девчонок без лифчиков.
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Sam[Сцена начинается после того, как Эрика рассказала Сэму о своём свидании накануне, во время которого она испытала оргазм, хотя её не трогали]От цветка? Типа вибрирующего цветка?
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Matt[в наручниках к кровати]Я выгляжу как Иисус на кресте.
[Мэтту, почему он должен рассказать Эрике о своем обете]
RyanЧувак, ты должен ей сказать. Серьёзно. Два свидания без поцелуя — это ещё можно сойти за старомодного, а три — и ты уже гомо.
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Bagel Guy[Не подозревая, что говорит с Мэттом о его бывшей девушке] Фух, не могу поверить, потому что на эту девушку даже смотреть нормально нельзя. Она такая горячая, что чтобы взглянуть на неё прямо, нужна та картонная штука для наблюдения затмения, она просто сияет! От неё хочется просто кинуться, понимаешь, и вот так
[двигает тазом на столе перед собой]
Bagel Guy. Понимаешь, о чём я? Рад, что мы на одной волне.