Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "По щучьему велению"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Дюймовочка
Дюймовочка, 1964: актеры и роли
Дюймовочка
1964 / СССР
7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Дюймовочка, 1964: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Леонид Амальрик
В ролях
Эраст Гарин
Сергей Мартинсон
Елена Понсова
Yelena Ponsova
Михаил Яншин
Иван Власов
Ivan Vlasov
В прокате
Премьеры
Онлайн
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Страсти по Матвею
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Смешарики снимают кино
Отзывы
2023, Россия, анимация
Телохранитель на фрилансе
Отзывы
2023, США, боевик, комедия
Вася не в себе
Отзывы
2023, Россия, комедия
Лесси — лохматый детектив
Отзывы
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Анатомия падения
Отзывы
2023, Франция, криминал, драма, триллер
Искушение
Отзывы
2023, Польша, драма, триллер
Гран Туризмо
Рецензия
Отзывы
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Related video
После получения этой роли Высоцкий ушел в запой: месть режиссера была страшна
Советские звезды считали, что Тихонов ужасен в постели: вот кто автор пикантного слуха
Унаследовал красоту мисс Вселенной: сын растет копией Федоровой
Оказался меркантильным нахалом: Бабкина порвала с молодым фаворитом
Невзрачная иностранка: вот на кого Козловский променял Боярскую (фото)
За кадром творится безумие: известный актер неспроста ушел из «Елок»
«Недолго осталось»: внучка выступила с пугающим заявлением о Федосеевой-Шукшиной
Это советское лакомство со странным названием обожали готовить дети: всего два ингредиента
Необычный выбор: Кончаловский назвал любимый советский фильм, который изменил его жизнь
Муж заставил Валерию отречься от настоящих имени и фамилии: об этом знают единицы
В 13 лет уже «тетка»: дочь Брежневой стала взрослой слишком рано (фото)
В нищете и одиночестве: Гайдай считал этого актера номером один, но он умер страшной смертью
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить