Lt. Dirk Arnold Ну-ка глянь, что у нас тут!

Lt. Dirk Arnold Я столько дерьм не видел с тех пор, как выиграл конкурс по поеданию хот-догов на кампусе.

[Дирк и Бенедикт смеются]

Corporal Benedict Да ну, столько маменькиных сынков я не видел со вчерашнего сбора цветов.

[Бенедикт смеётся, но Дирк смотрит на него странно]