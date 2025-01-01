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Киноафиша Фильмы Король вечеринок 3 Цитаты из фильма Король вечеринок 3

Цитаты из фильма Король вечеринок 3

Lt. Dirk Arnold Ну-ка глянь, что у нас тут!
Lt. Dirk Arnold Я столько дерьм не видел с тех пор, как выиграл конкурс по поеданию хот-догов на кампусе.
[Дирк и Бенедикт смеются]
Corporal Benedict Да ну, столько маменькиных сынков я не видел со вчерашнего сбора цветов.
[Бенедикт смеётся, но Дирк смотрит на него странно]
Corporal Benedict [шёпотом] Не помнишь, что это я всё организовывал?
🧡
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Reverend Dawkins Знаешь, я специально проверил оценки Иисуса и выяснил, что у него идеальный средний балл. Да, это значит God Point Average — Божий средний балл.
[Все присутствующие смеются]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Представляются друг другу]
Lt. Dirk Arnold Лейтенант Дирк Арнольд, резервист
Corporal Benedict Капрал Бенедикт, резервист
Van Wilder Ван Уайлдер, чё за хрень?
🧡
👏
🥺
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Dean Charles Reardon Ну, ну, мистер Уайлдер. Приятно, что вы к нам присоединились. Полковник Чарльз Риардон, декан колледжа Кулидж.
Van Wilder Как поживаешь, Чак?
🧡
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🥱
Van Wilder Стоя здесь сегодня, я не могу не пожелать остаться в школе навсегда. Тут столько тёплых воспоминаний... Воспоминаний о этом месте.
[Ван Уайлдер получает минет на сцене от выпускницы с отличием]
Но, понимаете, перемены, как и жизнь, умеют подкрадываться незаметно. В самый неожиданный момент, да. Конечно, время может казаться очень, очень неподходящим, но всё равно приятно, так приятно выпускаться вместе с одними из самых острых умов и быстрых языков, что только есть в этой школе. Слушайте, как я разглагольствую. Я вас действительно заговорил. Но прежде чем я закончу, для меня большая честь отметить одну, кто блестяще сдала устные экзамены, всегда была лучшей в классе и выпускается с отличием summa cum laude. Наша собственная выпускница с отличием.
🧡
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