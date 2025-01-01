Van WilderСтоя здесь сегодня, я не могу не пожелать остаться в школе навсегда. Тут столько тёплых воспоминаний... Воспоминаний о этом месте.
[Ван Уайлдер получает минет на сцене от выпускницы с отличием]
Но, понимаете, перемены, как и жизнь, умеют подкрадываться незаметно. В самый неожиданный момент, да. Конечно, время может казаться очень, очень неподходящим, но всё равно приятно, так приятно выпускаться вместе с одними из самых острых умов и быстрых языков, что только есть в этой школе. Слушайте, как я разглагольствую. Я вас действительно заговорил. Но прежде чем я закончу, для меня большая честь отметить одну, кто блестяще сдала устные экзамены, всегда была лучшей в классе и выпускается с отличием summa cum laude. Наша собственная выпускница с отличием.