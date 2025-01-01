Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Меч Цитаты из фильма Меч

Цитаты из фильма Меч

Mibu Мы рождаемся и умираем... Это вечное обновление. Как скучно
Jiro Kokubun Ты сам это придумал? Или где-то прочитал?
Mibu Нет, я просто так сказал.
Jiro Kokubun Не думай о будущем, ты ещё молод.
Mibu Но у меня есть надежда
Jiro Kokubun У меня тоже, но я не люблю пустословие.
Mibu Пустословие? Размышлять о будущем — это пустословие?
Jiro Kokubun Да.
Mibu Так в чём тогда твоя цель в жизни?
Jiro Kokubun Удовлетворение настоящего. Меч и ничего больше. Я думаю только о победе на национальном чемпионате. Всё остальное — пустая трата времени. Понимаешь?
Mibu Да, я стараюсь. Больше не буду думать о будущем.
Mibu Капитан... Я хочу стать сильным, как вы.
Jiro Kokubun Для этого нужно много тренироваться. Это единственный путь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Хисая Морисигэ
Hisaya Morishige
Райзо Ичикава
Ichikawa Raizō VIII
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Почему Саша Белый не улетел с семьей? Ответ на этот вопрос даже печальнее, чем смерть Фила, Космоса и Пчелы
Вильнев еще до «Дюны» выдал настоящий шедевр: этот фильм заслуживал «Оскар», но его не заметили
Уверены, что знаете «Пятый элемент» наизусть? Вот 7 деталей, которые пропустили даже фанаты: тайный знак из «Леона» и настоящий язык богов
После «Во все тяжкие» Гиллиган выпустил позорный сериал, о котором теперь стыдно вспоминать — но без него не было бы «Сола»
Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
«Красиво, дорого, но мертво»: новый сериал с Момоа выдавали за очередную «Игру престолов» — а получилось островное шапито
Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
Билли Бобу Торнтону — 70! Выбираем лучшие малоизвестные роли звезды «Фарго» и «Лэндмена» — в топ-5 есть даже аниме
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше