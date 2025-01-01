Mibu Мы рождаемся и умираем... Это вечное обновление. Как скучно

Jiro Kokubun Ты сам это придумал? Или где-то прочитал?

Mibu Нет, я просто так сказал.

Jiro Kokubun Не думай о будущем, ты ещё молод.

Mibu Но у меня есть надежда

Jiro Kokubun У меня тоже, но я не люблю пустословие.

Mibu Пустословие? Размышлять о будущем — это пустословие?

Jiro Kokubun Да.

Mibu Так в чём тогда твоя цель в жизни?

Jiro Kokubun Удовлетворение настоящего. Меч и ничего больше. Я думаю только о победе на национальном чемпионате. Всё остальное — пустая трата времени. Понимаешь?

Mibu Да, я стараюсь. Больше не буду думать о будущем.

Mibu Капитан... Я хочу стать сильным, как вы.