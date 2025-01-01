Mibu
Мы рождаемся и умираем... Это вечное обновление. Как скучно
Jiro Kokubun
Ты сам это придумал? Или где-то прочитал?
Mibu
Нет, я просто так сказал.
Jiro Kokubun
Не думай о будущем, ты ещё молод.
Mibu
Но у меня есть надежда
Jiro Kokubun
У меня тоже, но я не люблю пустословие.
Mibu
Пустословие? Размышлять о будущем — это пустословие?
Jiro Kokubun
Да.
Mibu
Так в чём тогда твоя цель в жизни?
Jiro Kokubun
Удовлетворение настоящего. Меч и ничего больше. Я думаю только о победе на национальном чемпионате. Всё остальное — пустая трата времени. Понимаешь?
Mibu
Да, я стараюсь. Больше не буду думать о будущем.
Mibu
Капитан... Я хочу стать сильным, как вы.
Jiro Kokubun
Для этого нужно много тренироваться. Это единственный путь.