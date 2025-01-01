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Киноафиша Фильмы Жизнь кабачка Цитаты из мультфильма Жизнь кабачка

Цитаты из мультфильма Жизнь кабачка

Raymond Твоей мамы больше нет, Икар.
Courgette Меня зовут Кабачок!
Raymond Кабачок... Твоя мама так тебя называла? Хм. А меня зовут Реймонд.
Courgette Твоя мама так тебя называла?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Raymond Ладно... Где твой папа?
Courgette Вот... А это девчонка моего папы. Мама всегда говорила, что он очень любит девчонок
Raymond Хорошо...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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