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Жизнь кабачка
Цитаты из мультфильма Жизнь кабачка
Цитаты из мультфильма Жизнь кабачка
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Raymond
Твоей мамы больше нет, Икар.
Courgette
Меня зовут Кабачок!
Raymond
Кабачок... Твоя мама так тебя называла? Хм. А меня зовут Реймонд.
Courgette
Твоя мама так тебя называла?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Raymond
Ладно... Где твой папа?
Courgette
Вот... А это девчонка моего папы. Мама всегда говорила, что он очень любит девчонок
Raymond
Хорошо...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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