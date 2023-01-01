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Жизнь кабачка Жизнь кабачка
Киноафиша Фильмы Жизнь кабачка Награды и номинации мультфильма Жизнь кабачка
Ma vie de Courgette Жизнь кабачка 2016 / Швейцария / Франция
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Награды и номинации мультфильма Жизнь кабачка

Вся информация о мультфильме
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучший анимационный фильм
Номинант
Оскар 2017 Оскар 2017
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
2022, США, ужасы
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