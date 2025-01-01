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Киноафиша Фильмы Бойня №5 Цитаты из фильма Бойня №5

Цитаты из фильма Бойня №5

Billy Pilgrim [во сне] Идите без меня, я справлюсь.
Prof. Rumfoord Во сне он только и делает, что сдается, капитулирует и извиняется. Из банана я бы вырезал получше мужика.
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Paul Lazzaro Этот капрал. Он вернётся домой после войны. Он станет большим героем. Девки будут карабкаться на него. Прошло пару лет, и однажды в дверь кто-то постучится, и это будет незнакомец. «Пол Лацарро послал меня», – скажет незнакомец, а потом вынет пистолет и отстрелит ему х#й. Незнакомец даст ему пару секунд подумать, кто такой Пол Лацарро и какова будет жизнь без х#я. Потом выстрелит ему в живот и уйдёт. Да.
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Billy Pilgrim На Трафламадоре ты понимаешь, что мир — это просто набор моментов, связанных в прекрасном, случайном порядке. И если нам выжить, мы должны сосредоточиться на хороших моментах и игнорировать плохие.
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Tralfamadorian speaker Только на Земле говорят о свободной воле.
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Tralfamadorian speaker Мы знаем, как кончается мир, и это никак не связано с Землёй, разве что её тоже сносит.
Billy Pilgrim Правда? А как он кончается?
Tralfamadorian speaker Пока мы экспериментируем с новыми топливами, пилот-трафламадорец впадает в панику, нажимает не ту кнопку, и вся вселенная исчезает.
Billy Pilgrim Но вы должны остановить его. Если вы это знаете, разве нельзя не дать пилоту нажать...
Tralfamadorian speaker Он всегда нажимал её, и всегда будет нажимать. Мы всегда позволяли ему это, и всегда будем позволять. Момент так устроен.
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Tralfamadorian speaker Вы бы, пожалуйста, спарились сейчас?
Billy Pilgrim Слушай. Мы не собираемся устраивать для тебя шоу. Это во-первых. Во-вторых, я требую, чтобы мисс Уайлдхак снабдили одеждой.
Tralfamadorian speaker Если ей холодно, мы всегда можем отрегулировать температуру.
Billy Pilgrim Так что иди на Землю и достань мисс Уайлдхак полный гардероб, и чтобы по размеру! Какой у тебя размер?
Montana Wildhack Я ношу десятый. Но приходится здесь подшивать, здесь чуть распускать. Им понадобится иголка с ниткой.
Billy Pilgrim Ты слышал это? И помни, мисс Уайлдхак привыкла к лучшему.
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Billy Pilgrim [делает речь] Видите ли, на Трафламадоре, где я сейчас живу, у жизни нет ни начала, ни середины, ни конца. Например, много лет назад один человек пообещал меня убить. Сейчас он старик, живёт недалеко отсюда. Он прочитал всю огласку, связанную с моим появлением. Он без ума. И сегодня ночью он сдержит своё обещание.
[шёпот среди толпы]
Billy Pilgrim Если вы протестуете, если думаете, что смерть — это ужасно, значит, вы не поняли того, что я сказал.
[Лаццаро появляется на балконе]
Billy Pilgrim Видите, вам пора возвращаться домой — к вашим жизням и детям. Мне пора умереть на время. А потом — жить снова. Передаю вам трафламадорское приветствие: Здравствуй. Прощай. Здравствуй. Прощай. Вечно связаны, вечно обняты. Здравствуй. Прощай.
[Лаццаро стреляет в Билли]
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Tralfamadorian speaker Мистер Пилигрим, приятный способ провести вечность — забыть плохое и сосредоточиться на хорошем.
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Montana Wildhack Как тут, наверху?
Billy Pilgrim Честно говоря, не знаю, мы ведь из купола не выходим.
Tralfamadorian speaker Атмосфера Тралафамадора — цианид. Для вас она смертельна, если вы выйдете из купола.
Montana Wildhack Вот и всё?
Billy Pilgrim Боюсь, да.
Montana Wildhack Как долго они будут держать нас здесь?
Billy Pilgrim Не знаю.
Tralfamadorian speaker Ты здесь, ты всегда здесь был и всегда будешь.
Montana Wildhack Он что, мозги мне пудрит?
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Montana Wildhack Я благодарна тебе за то, что ты им обо мне сказал.
Billy Pilgrim Спасибо, мисс Уайлдхак.
Montana Wildhack Монтанна.
Billy Pilgrim Монтанна.
Montana Wildhack В шоу-бизнесе редко встретишь настоящего джентльмена.
Billy Pilgrim Я — окулист.
Montana Wildhack О. Ты хочешь меня поцеловать?
Billy Pilgrim Да.
Montana Wildhack [целуются] Ты хорошо целуешься.
Billy Pilgrim Спасибо.
Montana Wildhack Ой! Я тебя не обидела?
Billy Pilgrim О, нет! О!
Tralfamadorian speaker [после паузы] Мистер Пилгрим? Мисс Уайлдхак? Вы сейчас спариваетесь?
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[повторяющаяся реплика]
Валенсия Мёрбл Пилигрим Я собираюсь похудеть. Правда собираюсь похудеть.
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Billy Pilgrim -печатание- Я выпал из времени.
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Говорящий Трафламадорианец Зачем вы хотите ночной купол?
Билли Пилигрим Потому что мы хотим!
Говорящий Трафламадорианец Вы собираетесь спариваться?
Билли Пилигрим Мы едва знакомы! Не возражаете, если мы немного познакомимся получше?
Говорящий Трафламадорианец Вы ведёте себя очень неестественно.
Билли Пилигрим Мы бы хотели ночной купол.
Говорящий Трафламадорианец Ну ладно.
[остальные зрители-трафламадорианцы стонут от разочарования, и свет гаснет]
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Billy Pilgrim Хотите сесть на диван?
Montana Wildhack Где он?
Billy Pilgrim Вот здесь. Просто возьмите меня за руку.
Montana Wildhack [случайно задевая его рукою за грудь] Ой!
Billy Pilgrim Ой! Извините.
Montana Wildhack Ничего, не переживай.
Billy Pilgrim [ведёт её к дивану] Осторожно. Уйди, Спот.
Montana Wildhack Он мне не мешает. Я люблю собак. Иди сюда, Спот. Давай.
Billy Pilgrim Довольно удобно, правда?
Montana Wildhack Нормально.
Billy Pilgrim У них там всё из Sears и Roebuck.
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Paul Lazzaro Он — фриц.
Roland Weary На него не похож.
Billy Pilgrim Я не фриц, я американец.
Paul Lazzaro Докажи.
[палец в лицо Билли]
Roland Weary [обращаясь к Билли] Кто играет третий номер у Тайгерс?
Billy Pilgrim Тайгерс?
Roland Weary Детройтские Тайгерс...
Billy Pilgrim [нет ответа]
Paul Lazzaro [обращаясь к Роланду] Кто это?
Roland Weary Не знаю.
Paul Lazzaro [шлёпает Уэри] Зачем ты у него спрашиваешь?
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