Tralfamadorian speaker Мы знаем, как кончается мир, и это никак не связано с Землёй, разве что её тоже сносит.

Billy Pilgrim Правда? А как он кончается?

Tralfamadorian speaker Пока мы экспериментируем с новыми топливами, пилот-трафламадорец впадает в панику, нажимает не ту кнопку, и вся вселенная исчезает.

Billy Pilgrim Но вы должны остановить его. Если вы это знаете, разве нельзя не дать пилоту нажать...