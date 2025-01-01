Billy Pilgrim
[делает речь]
Видите ли, на Трафламадоре, где я сейчас живу, у жизни нет ни начала, ни середины, ни конца. Например, много лет назад один человек пообещал меня убить. Сейчас он старик, живёт недалеко отсюда. Он прочитал всю огласку, связанную с моим появлением. Он без ума. И сегодня ночью он сдержит своё обещание.
[шёпот среди толпы]
Billy Pilgrim
Если вы протестуете, если думаете, что смерть — это ужасно, значит, вы не поняли того, что я сказал.
[Лаццаро появляется на балконе]
Billy Pilgrim
Видите, вам пора возвращаться домой — к вашим жизням и детям. Мне пора умереть на время. А потом — жить снова. Передаю вам трафламадорское приветствие: Здравствуй. Прощай. Здравствуй. Прощай. Вечно связаны, вечно обняты. Здравствуй. Прощай.
[Лаццаро стреляет в Билли]