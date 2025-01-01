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Киноафиша Фильмы Корабль-призрак Цитаты из фильма Корабль-призрак

Цитаты из фильма Корабль-призрак

Col. John Willets [он умирает и говорит это своему сыну Колину] «Я тебя ненавижу.»
Commander Combs [Колин улыбается, они держатся за руки] «Я тебя тоже ненавижу»
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