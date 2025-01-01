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Корабль-призрак
Цитаты из фильма Корабль-призрак
Цитаты из фильма Корабль-призрак
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Цитаты
Col. John Willets
[он умирает и говорит это своему сыну Колину]
«Я тебя ненавижу.»
Commander Combs
[Колин улыбается, они держатся за руки]
«Я тебя тоже ненавижу»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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