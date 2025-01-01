Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Аркадия
Цитаты из фильма Аркадия
Цитаты из фильма Аркадия
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Greta
Тебе когда-нибудь казалось, что твоё лицо — не твоё?
Nat
Что ты имеешь в виду?
Greta
Иногда мне кажется, что мой мозг вообще не связан с лицом. Будто это лицо чужого человека.
Nat
На твоём месте я бы очень хотел, чтобы моё лицо было чужим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Greta
Ты там кого-то классного в школе встретила?
Nat
Не особо.
Greta
А каких-нибудь тупиц встречала?
Nat
Ты имеешь в виду, кроме тебя?
Greta
Кроме *тебя*.
Nat
Нет.
Greta
Эй, где твой метеорит? Это у вас самый длинный разрыв?
Nat
Это просто камень, знаешь ли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Райан Симпкинс
Ryan Simpkins
Тай Симпкинс
Ty Simpkins
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Отзывы
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Вильнев еще до «Дюны» выдал настоящий шедевр: этот фильм заслуживал «Оскар», но его не заметили
6 августа стартует 2 сезон «Уэнсдей»: мы подготовили график выхода всех эпизодов
Критики уже окрестили этот хоррор лучшим фильмом 2025 года: пропали 17 подростков — финал очень жуткий
После «Во все тяжкие» Гиллиган выпустил позорный сериал, о котором теперь стыдно вспоминать — но без него не было бы «Сола»
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
Насколько правдив фильм «Гладиатор»: киношный драматизм веселит историков — не все было так плохо
Билли Бобу Торнтону — 70! Выбираем лучшие малоизвестные роли звезды «Фарго» и «Лэндмена» — в топ-5 есть даже аниме
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667