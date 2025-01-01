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Киноафиша Фильмы Аркадия Цитаты из фильма Аркадия

Цитаты из фильма Аркадия

Greta Тебе когда-нибудь казалось, что твоё лицо — не твоё?
Nat Что ты имеешь в виду?
Greta Иногда мне кажется, что мой мозг вообще не связан с лицом. Будто это лицо чужого человека.
Nat На твоём месте я бы очень хотел, чтобы моё лицо было чужим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Greta Ты там кого-то классного в школе встретила?
Nat Не особо.
Greta А каких-нибудь тупиц встречала?
Nat Ты имеешь в виду, кроме тебя?
Greta Кроме *тебя*.
Nat Нет.
Greta Эй, где твой метеорит? Это у вас самый длинный разрыв?
Nat Это просто камень, знаешь ли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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