тётя Эмма[после замечания о любви, хотя она никогда не была замужем]Не обязательно быть лошадью, чтобы судить конный турнир.
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Lee LeanderПредставь, что ты умираешь с голоду, у тебя нет ни еды, ни возможности что-то достать. А перед рынком лежат несколько буханок хлеба. Помни, ты умираешь от голода, а мужчина стоит спиной. Ты украдёшь одну?
Lee LeanderНу, у вас тут для этого самое подходящее место.
John SargentПрекрасно! Мне стоит только поднять палец — и любое моё желание тут же исполняется. Ну, если вы...
Lee LeanderИ я полагаю, если кто-то откажется, вы сразу же отправите его обратно в камеру.
John SargentИменно. Слушай, когда суд возобновится, я постараюсь посадить тебя надолго. Это моё дело, но тебя ведь ещё не осудили, так что не вижу причин не дать тебе отпраздновать Рождество, как всем нам. Вот почему я попросил Майка вытащить тебя отсюда.