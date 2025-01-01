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Киноафиша Фильмы Запомни ночь Цитаты из фильма Запомни ночь

Цитаты из фильма Запомни ночь

тётя Эмма [после замечания о любви, хотя она никогда не была замужем] Не обязательно быть лошадью, чтобы судить конный турнир.
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Lee Leander Представь, что ты умираешь с голоду, у тебя нет ни еды, ни возможности что-то достать. А перед рынком лежат несколько буханок хлеба. Помни, ты умираешь от голода, а мужчина стоит спиной. Ты украдёшь одну?
John Sargent Если бы я умирал с голоду, конечно, украл бы.
Lee Leander Вот именно — потому что ты честный. Видишь ли, я бы сходила в шикарный ресторан через дорогу, съела шесть блюд, а потом сказала, что забыла кошелёк. Понимаешь разницу?
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Lee Leander Эта шутка такая старая, что у неё уже усы!
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Lee Leander Однажды кто-нибудь из вас, ребята, начнёт одну из этих сцен по-другому, и одна из нас, девчонок, упадёт от удивления.
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Lee Leander Полагаю, вы так со всеми дамами-заключёнными поступаете?
John Sargent О, да. Моя жизнь — сплошной праздник.
Lee Leander Ну, у вас тут для этого самое подходящее место.
John Sargent Прекрасно! Мне стоит только поднять палец — и любое моё желание тут же исполняется. Ну, если вы...
Lee Leander И я полагаю, если кто-то откажется, вы сразу же отправите его обратно в камеру.
John Sargent Именно. Слушай, когда суд возобновится, я постараюсь посадить тебя надолго. Это моё дело, но тебя ведь ещё не осудили, так что не вижу причин не дать тебе отпраздновать Рождество, как всем нам. Вот почему я попросил Майка вытащить тебя отсюда.
Lee Leander И поднять меня сюда!
John Sargent Я не просил его тебя сюда тащить!
Lee Leander Тогда почему этот горилла меня сюда притащил?
John Sargent Потому что у него голова, как... канализация!
Lee Leander Спасибо.
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Lee Leander Нет ничего опаснее честного стрелка. Если бы все мужчины были такими, как ты, хороших девушек бы не осталось.
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John Sargent Я имею в виду, может, ты был клептоманом.
Lee Leander О, нет, нет. Хотя они и пытались. Нет. Видишь ли, чтобы быть клептоманом, нельзя потом продавать украденное, иначе теряешь статус любителя.
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John Sargent Ты бросил зажжённую спичку в мусорное ведро?
Lee Leander Я ж не в плевательницу метил.
John Sargent Знаешь, это называется поджог.
Lee Leander Нет! Я думала, это когда кого-то кусают!
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John Sargent Что ты здесь делаешь?
Lee Leander Пока не знаю, но есть примерный план.
John Sargent Ну, рад, что ты вышла...
Lee Leander Так что мне за это надо сделать?
John Sargent Во-первых, мог бы сказать спасибо, а если это не вписывается в твои планы — пропустим.
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Mrs. Sargent Помнишь, когда ты взял мои деньги на платье? Я собиралась купить новое платье. И как тяжело тебе потом пришлось, чтобы вернуть их, когда ты понял?
John Sargent Ты заставила меня понять.
Mrs. Sargent Нет, дорогой. Это была любовь, которая заставила тебя понять.
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Customs Official И какова причина вашего проезда через Канаду?
John Sargent Я беглец от правосудия.
Lee Leander Звучишь как псих из дурдома.
Customs Official Давай, сэр, давай.
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Миссис Сарджент [Думая, что Ли может быть клептоманкой] Она, наверное, ипохондрик.
Джон Сарджент Возможно, так оно и есть.
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District Attorney Этот парень — настоящий честный человек. И если бы он не был таким честным, я бы сказал, что у него большое будущее в политике.
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Rufus Она здесь.
John Sargent Кто здесь?
Rufus Не знаю, сэр.
John Sargent Тогда откуда ты знаешь, что она здесь?
Rufus Я видел, как она вошла.
John Sargent Кого ты видел, как вошёл?
Rufus Э-э, леди.
John Sargent Ты хочешь сказать, в квартире есть леди?
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Lee Leander Ты хочешь, чтобы я ушла?
John Sargent Да!
Lee Leander Куда?
John Sargent Куда что?
Lee Leander Всё же, я направлялась в хорошую, уютную тюрьму с тремя приёмами пищи в день и индейкой на Рождество, а теперь я...
John Sargent Ты где-то живёшь?
Lee Leander О, у меня была комната в гостинице, но меня выгнали.
John Sargent А. Сколько ты должна гостинице?
Lee Leander Сто двадцать шесть долларов и сорок центов.
John Sargent А, это мою проблему не решит, правда?
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Lee Leander Это было в Ниагарском водопаде. Люди не отвечают за то, что говорят в Ниагарском водопаде.
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John Sargent [Упрекает Ли, цитируя древнюю пословицу] Женщина, собака и грецкий орех — чем больше бьёшь, тем лучше становятся.
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Aunt Emma Женщинам место в юбках. В этом и есть их загадка.
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Lee Leander Я тебя никогда не любила.
John Sargent [Упрёк] Ты просто играл со мной?
Lee Leander Да замолчи ты!
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Mrs. Sargent [когда они уговаривают Джека сыграть для них на пианино] Он действительно хорошо играет, если сравнивать с размером его рук.
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Lee Leander Разве ты не видел газет? Окружной прокурор женится на мошеннице.
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Mrs. Sargent В этом году у нас будет старомодный деревенский танец, как у тех простаков, которыми мы должны быть.
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