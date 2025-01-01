Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Быстрее, кошечка! Убей, убей! Цитаты из фильма Быстрее, кошечка! Убей, убей!

Цитаты из фильма Быстрее, кошечка! Убей, убей!

Varla Я никогда не пытаюсь. Я просто делаю. И я не обыгрываю время, а людей! Хочешь проверить?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Old Man Женщины! Им дали право голосовать, курить и водить машину — даже разрешили носить штаны! И что из этого вышло? Демократ у руля!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kirk Ты очень больная девчонка!
Varla Полчаса назад я была вполне здорова, или ты людей по-другому видишь, если они не лежат?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gas Station Attendant [глядя на грудь Варлы, пока он заливает бензин] Просто проезжаешь, да? Ну и моторчик у тебя горячий! Вы, девчонки, явно умеете ездить на этих маленьких машинках. Да-да, кайф от открытой дороги. Новые места, новые люди, новые интересные виды. Вот это я понимаю — сначала увидеть Америку!
Varla Ты там не найдёшь, Колумб!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Narrator [начало повествования] Дамы и господа, добро пожаловать в мир насилия — в слово и в действие. Насилие прячется за множеством масок, но его любимая — всё же секс. Насилие пожирает всё, к чему прикасается, и его ненасытный аппетит редко утолим. Но насилие не только разрушает, оно также творит и формирует. Давайте внимательно рассмотрим это опасно злое творение — новый вид, скрытый под мягкой кожей женщины. Мягкость ощущается, узнаваемый запах женственности, поверхность блестящая и шелковистая, тело уступчивое, но распутное. Но будьте осторожны: обращайтесь бережно и не теряйте бдительность. Этот прожорливый новый вид охотится как в одиночку, так и в стае, действует на любом уровне, в любое время, в любом месте и с кем угодно. Кто они? Это может быть ваша секретарша, регистратор у врача... или танцовщица в клубе гоу-гоу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tommy Слушай, я не понимаю, в чём твоя чёртова идея, но...
Varla Точка невозврата пройдена, и ты уже там!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Billie Тебе бы быть сразу и AM и FM. Вы, однодиапазонные, просто зануды!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Varla [Рози, которая неловко возится с зажигалкой] Спокойнее, детка, ты просто пожарная угроза!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kirk [Варле] Ты прекрасное животное... и я слаб, и я хочу тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Old Man Вы, девчонки, все голышом или просто одежды не хватает?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rosie Ладно, ты стираешь... а теперь я тебя отжму!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gas Station Attendant Да, мэм, чем могу помочь?
Varla Делай свою работу, белочка. Заливай полный бак!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Billie Я уже достиг совершеннолетия для виски, голосования и любви. Следующие выборы через два года, а в личной жизни всё не особо клеится, так что как насчёт немного этого стопроцентного?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tommy Я работаю с этим малышом так же, стараясь выжать максимум.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Varla Жми газ! И не промахнись.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Varla Долго же ты шёл!
Billie Ты мне это говоришь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Old Man Дорогая, ты — эм — то, что ты ешь, кажется, оседает в нужных местах. Но для меня ты похожа на девушку с огромным аппетитом ко всему.
Varla Я стараюсь мыслить масштабно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tommy Проводишь замеры времени?
Varla Мы ЗНАЕМ, как быстро МОЖЕМ ехать. Ты можешь засекать время с песочными часами.
Linda Кто-то упомянул мою фигуру?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kirk Пока рановато для этого, не так ли?
The Old Man Поезд опаздывает.
Kirk При чём тут это?
The Old Man Сегодня ничего не идёт по расписанию.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Billie Ох, ты милашка... словно бархатная перчатка из железа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Varla Ты вся взвинчена, да, детка?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Varla Правое крыло, Эйнштейн.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Billie [вызывая Томми на гонку] Ну что, красавчик? Спорю, ты настоящий тигр под маской.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Varla Беги за ней!
Rosie Значит, я должна вся промокнуть, потому что леди Годива хочет поплавать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Billie [Билли бросает Рози банку пива, чтобы её успокоить] Держи, малышка Рози, открой крышку, пока сама не взорвалась!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Billie [Томми, с намёком] Хочешь заглянуть под мою капот?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Varla Когда Варла и Рози уходят, Билли говорит Линде... «Они заставляют мафию выглядеть как пару добрых девочек»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Тура Сатана
Tura Satana
Рэй Барлоу
Ray Barlow
Лори Уильямс
Lori Williams
Хаджи
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
6 августа стартует 2 сезон «Уэнсдей»: мы подготовили график выхода всех эпизодов
Критики уже окрестили этот хоррор лучшим фильмом 2025 года: пропали 17 подростков — финал очень жуткий
Кэмерон заявил, что его новый фильм «Призраки Хиросимы» будет на уровне «Списка Шиндлера»  
После «Во все тяжкие» Гиллиган выпустил позорный сериал, о котором теперь стыдно вспоминать — но без него не было бы «Сола»
Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей
«Красиво, дорого, но мертво»: новый сериал с Момоа выдавали за очередную «Игру престолов» — а получилось островное шапито
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше