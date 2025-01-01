VarlaЯ никогда не пытаюсь. Я просто делаю. И я не обыгрываю время, а людей! Хочешь проверить?
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The Old ManЖенщины! Им дали право голосовать, курить и водить машину — даже разрешили носить штаны! И что из этого вышло? Демократ у руля!
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KirkТы очень больная девчонка!
VarlaПолчаса назад я была вполне здорова, или ты людей по-другому видишь, если они не лежат?
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Gas Station Attendant[глядя на грудь Варлы, пока он заливает бензин]Просто проезжаешь, да? Ну и моторчик у тебя горячий! Вы, девчонки, явно умеете ездить на этих маленьких машинках. Да-да, кайф от открытой дороги. Новые места, новые люди, новые интересные виды. Вот это я понимаю — сначала увидеть Америку!
VarlaТы там не найдёшь, Колумб!
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Narrator[начало повествования]Дамы и господа, добро пожаловать в мир насилия — в слово и в действие. Насилие прячется за множеством масок, но его любимая — всё же секс. Насилие пожирает всё, к чему прикасается, и его ненасытный аппетит редко утолим. Но насилие не только разрушает, оно также творит и формирует. Давайте внимательно рассмотрим это опасно злое творение — новый вид, скрытый под мягкой кожей женщины. Мягкость ощущается, узнаваемый запах женственности, поверхность блестящая и шелковистая, тело уступчивое, но распутное. Но будьте осторожны: обращайтесь бережно и не теряйте бдительность. Этот прожорливый новый вид охотится как в одиночку, так и в стае, действует на любом уровне, в любое время, в любом месте и с кем угодно. Кто они? Это может быть ваша секретарша, регистратор у врача... или танцовщица в клубе гоу-гоу!
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TommyСлушай, я не понимаю, в чём твоя чёртова идея, но...
VarlaТочка невозврата пройдена, и ты уже там!
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BillieТебе бы быть сразу и AM и FM. Вы, однодиапазонные, просто зануды!
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Varla[Рози, которая неловко возится с зажигалкой]Спокойнее, детка, ты просто пожарная угроза!
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Kirk[Варле]Ты прекрасное животное... и я слаб, и я хочу тебя.
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The Old ManВы, девчонки, все голышом или просто одежды не хватает?
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RosieЛадно, ты стираешь... а теперь я тебя отжму!
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Gas Station AttendantДа, мэм, чем могу помочь?
VarlaДелай свою работу, белочка. Заливай полный бак!
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BillieЯ уже достиг совершеннолетия для виски, голосования и любви. Следующие выборы через два года, а в личной жизни всё не особо клеится, так что как насчёт немного этого стопроцентного?
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TommyЯ работаю с этим малышом так же, стараясь выжать максимум.
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VarlaЖми газ! И не промахнись.
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VarlaДолго же ты шёл!
BillieТы мне это говоришь?
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The Old ManДорогая, ты — эм — то, что ты ешь, кажется, оседает в нужных местах. Но для меня ты похожа на девушку с огромным аппетитом ко всему.
VarlaЯ стараюсь мыслить масштабно!
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TommyПроводишь замеры времени?
VarlaМы ЗНАЕМ, как быстро МОЖЕМ ехать. Ты можешь засекать время с песочными часами.
LindaКто-то упомянул мою фигуру?
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KirkПока рановато для этого, не так ли?
The Old ManПоезд опаздывает.
KirkПри чём тут это?
The Old ManСегодня ничего не идёт по расписанию.
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BillieОх, ты милашка... словно бархатная перчатка из железа.
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VarlaТы вся взвинчена, да, детка?
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VarlaПравое крыло, Эйнштейн.
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Billie[вызывая Томми на гонку]Ну что, красавчик? Спорю, ты настоящий тигр под маской.
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VarlaБеги за ней!
RosieЗначит, я должна вся промокнуть, потому что леди Годива хочет поплавать?
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Billie[Билли бросает Рози банку пива, чтобы её успокоить]Держи, малышка Рози, открой крышку, пока сама не взорвалась!
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Billie[Томми, с намёком]Хочешь заглянуть под мою капот?
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VarlaКогда Варла и Рози уходят, Билли говорит Линде... «Они заставляют мафию выглядеть как пару добрых девочек»