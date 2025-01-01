Gas Station Attendant [глядя на грудь Варлы, пока он заливает бензин] Просто проезжаешь, да? Ну и моторчик у тебя горячий! Вы, девчонки, явно умеете ездить на этих маленьких машинках. Да-да, кайф от открытой дороги. Новые места, новые люди, новые интересные виды. Вот это я понимаю — сначала увидеть Америку!

Varla Ты там не найдёшь, Колумб!