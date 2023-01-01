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Ночь живых мертвецов
Кадры из фильма «Ночь живых мертвецов»
Night of the Living Dead
Ночь живых мертвецов
1968 / США
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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