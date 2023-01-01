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Ночь живых мертвецов
Ночь живых мертвецов, 1968: актеры и роли
Night of the Living Dead
Ночь живых мертвецов
1968 / США
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Ночь живых мертвецов, 1968: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж А. Ромеро
George A. Romero
В ролях
Дуэйн Джонс
Duane Jones
Джудит О’Дэй
Карл Хардмен
Karl Hardman
Мэрилин Истман
Marilyn Eastman
Кит Уэйн
Keith Wayne
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