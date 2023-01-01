Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Изумительный Морис" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джек и бобовый стебель
Киноафиша Фильмы Джек и бобовый стебель Джек и бобовый стебель, 2009: актеры и роли
Jack and the Beanstalk Джек и бобовый стебель 2009 / США
4.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Джек и бобовый стебель, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гэри Дж. Танниклифф
В ролях
Колин Форд Колин Форд Colin Ford Хлоя Грейс Морец Хлоя Грейс Морец Chloë Grace Moretz Кристофер Ллойд Кристофер Ллойд Christopher Lloyd Адер Тишлер Билли Ангер Billy Unger Эмили Роуз Эверхард Emily Rose Everhard
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
13 изгнаний дьявола
13 изгнаний дьявола
2022, Испания, ужасы, триллер
На краю
На краю
2022, США, триллер
Заговор дьявола
Заговор дьявола
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Турбозавры. Зимние приключения
Турбозавры. Зимние приключения
2022, Россия, семейный, анимация
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Приложение киноафиши