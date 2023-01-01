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Джек и бобовый стебель
Джек и бобовый стебель, 2009: актеры и роли
Jack and the Beanstalk
Джек и бобовый стебель
2009 / США
4.7
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
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Джек и бобовый стебель, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гэри Дж. Танниклифф
В ролях
Колин Форд
Colin Ford
Хлоя Грейс Морец
Chloë Grace Moretz
Кристофер Ллойд
Christopher Lloyd
Адер Тишлер
Билли Ангер
Billy Unger
Эмили Роуз Эверхард
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