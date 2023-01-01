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История призрака
История призрака, 2017: актеры и роли
A Ghost Story
История призрака
2017 / США
Трейлер
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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История призрака, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Лоури
David Lowery
В ролях
Кейси Аффлек
Casey Affleck
Руни Мара
Rooney Mara
Уилл Олдхэм
Will Oldham
Роб Забрески
Rob Zabrecky
Лизбет Карденас
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