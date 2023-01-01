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Синяя птица Синяя птица
Киноафиша Фильмы Синяя птица Синяя птица, 1970: актеры и роли
Синяя птица 1970 / СССР
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Синяя птица, 1970: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Василий Ливанов Василий Ливанов
Роли озвучивали
Лия Ахеджакова Лия Ахеджакова Людмила Гнилова Lyudmila Gnilova Владимир Кенигсон Василий Ливанов Василий Ливанов Юрий Яковлев Юрий Яковлев Рина Зеленая Рина Зеленая
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