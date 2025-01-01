Monsieur Duke [говорит по-французски; с субтитрами] Извините, мадемуазель. Где библиотека?

Starla Grady [говорит по-французски, который Дженевьев ей выучила, не понимая смысла; с субтитрами] Библиотека в центре города. Может, встретимся там сегодня днем для случайной связи. Можем спариваться как злые ласки, пока старая монахиня наблюдает.

[на английском]

Starla Grady Видишь, а ты думал, что я недостаточно замотивирована, чтобы сдать.

Starla Grady Погоди, это ещё не всё...

[на французском]

Starla Grady У меня рот, как десять пальцев, и десять пальцев, как рот... и я хочу покататься на твоём коне, ковбой.

Monsieur Duke Стой там, девушка! Понимаю, что влюбиться в более опытного мужчину — естественно, но я женат.