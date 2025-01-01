Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Шлепни ее, она француженка Цитаты из фильма Шлепни ее, она француженка

Цитаты из фильма Шлепни ее, она француженка

[первые реплики]
Старла Грейди [в камере; закадровый голос] Все мы способны на плохие поступки. Господь знает, я сделала немало. Дел, за которые мне стыдно. Но должна ли моя жизнь, такая молодая и полная сладких надежд, трагически оборваться, не успев засиять? Если я когда-нибудь выберусь отсюда, клянусь Богом, кто-то ответит. Или, как сказал великий немецкий философ Фрид Ницше: «То, что нас не убивает, пожелает, чтобы убило», потому что мы собираемся отправить эту жалкую задницу обратно в гнильё, откуда она вылезла! Или что-то в этом духе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Starla Grady Включи эту запись!
Starla Grady [голос] Вся школа — сплошь фальшивые понты, сборище использующих, лузеров и саморазрушенцев.
Starla Grady На самом деле это не та запись.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Starla Grady [после шлепка Кайла и Женевьевы в разных сценах на конкурсе «Телеведущий года»] Шлёпать людей — это весело.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Старла видит, как Женевьев танцует с её парнем]
Starla Grady Ты связалась не с той тёлкой, сучка. Готовься к вечеринке!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Genevieve Le Plouff [выход из роли] Ненавижу тебя, этот город и всех жалких убогих, что тут живут.
Starla Grady Говори что хочешь обо мне, только со Сплендоной не связывайся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Monsieur Duke [говорит по-французски; с субтитрами] Извините, мадемуазель. Где библиотека?
Starla Grady [говорит по-французски, который Дженевьев ей выучила, не понимая смысла; с субтитрами] Библиотека в центре города. Может, встретимся там сегодня днем для случайной связи. Можем спариваться как злые ласки, пока старая монахиня наблюдает.
[на английском]
Starla Grady Видишь, а ты думал, что я недостаточно замотивирована, чтобы сдать.
Monsieur Duke Старла!
Starla Grady Погоди, это ещё не всё...
[на французском]
Starla Grady У меня рот, как десять пальцев, и десять пальцев, как рот... и я хочу покататься на твоём коне, ковбой.
Monsieur Duke Стой там, девушка! Понимаю, что влюбиться в более опытного мужчину — естественно, но я женат.
Starla Grady Фу! Ты и я? Мечтай, Чубакка. Сэр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Старла хватает Женевьеву за то, что та танцует с Кайлом]
Kyle Fuller Эй, да ладно, детка. Мы просто танцевали.
Starla Grady Это не танец. Это сухой тр*х!
Genevieve Le Plouff Ой, извини. У нас в стране так танцуют.
Starla Grady Ну так у вас в стране все большие, т#л#е шл#хи!
[Женевьева хватает Старлу за шею]
Genevieve Le Plouff [шёпотом в ухо Старле] Может, если бы ты умела удерживать своего мужчину довольным, нам бы не пришлось танцевать с такой шл#хой, как я!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ashley Lopez Старла, почему ты так гадко с Женевьевой? Она же у тебя словно рабыня!
Tanner Jennings Oui! Ты просто не можешь выносить, что кто-то ещё получает хоть немного внимания, ты заносчивая с#к#!
Starla Grady Не называй меня с#кой... с#кой!
[Старла шлёпает Таннера]
Tanner Jennings Ты с#ка... с#ка!
[Таннер в ответ шлёпает Старлу]
Ashley Lopez И мы знаем, что ты звала нас шлюхами!
[Эшли шлёпает Старлу]
Starla Grady Вы — шлюхи!
[Старла шлёпает обеих]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Genevieve Le Plouff Привет всем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Starla Grady [после того, как она шлёпнула своего парня] Ты уволен с должности моего парня!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Starla Grady О, и если ты не в курсе, твой берет выглядит полным идиотом!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Starla Grady Чёрт, где эта улиткоедка из Бордо, которая против американской внешней политики и ноги не бреет, сука?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Randolph Grady Знаешь, я могу помочь тебе с учёбой.
Starla Grady А в чём подвох?
Randolph Grady Подвоха нет, только будь со мной ласкова всю оставшуюся жизнь.
Starla Grady Ха! Должна была догадаться, что ты используешь это для эмоционального шантажа. Ты просто подл##й ч##.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Starla Grady Что читаешь?
[видит книгу Рэндольфа под названием «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» Филиппа К. Дика]
Starla Grady О, я люблю Дика. Ха-ха!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джейн МакГрегор
Jane McGregor
Пайпер Перабо
Пайпер Перабо
Piper Perabo
Майкл МакКин
Майкл МакКин
Michael McKean
Мэтт Чукри
Никки Эйкокс
Nicki Aycox
Джесси Джеймс
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Вильнев еще до «Дюны» выдал настоящий шедевр: этот фильм заслуживал «Оскар», но его не заметили
Близки к «Первому отделу»: Васильев и другие классные актеры стали украшением этих 10 сериалов
Уверены, что знаете «Пятый элемент» наизусть? Вот 7 деталей, которые пропустили даже фанаты: тайный знак из «Леона» и настоящий язык богов
Насколько правдив фильм «Гладиатор»: киношный драматизм веселит историков — не все было так плохо
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
После «Во все тяжкие» Гиллиган выпустил позорный сериал, о котором теперь стыдно вспоминать — но без него не было бы «Сола»
Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном
«Красиво, дорого, но мертво»: новый сериал с Момоа выдавали за очередную «Игру престолов» — а получилось островное шапито
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше