Monsieur Duke
[говорит по-французски; с субтитрами]
Извините, мадемуазель. Где библиотека?
Starla Grady
[говорит по-французски, который Дженевьев ей выучила, не понимая смысла; с субтитрами]
Библиотека в центре города. Может, встретимся там сегодня днем для случайной связи. Можем спариваться как злые ласки, пока старая монахиня наблюдает.
[на английском]
Starla Grady
Видишь, а ты думал, что я недостаточно замотивирована, чтобы сдать.
Starla Grady
Погоди, это ещё не всё...
[на французском]
Starla Grady
У меня рот, как десять пальцев, и десять пальцев, как рот... и я хочу покататься на твоём коне, ковбой.
Monsieur Duke
Стой там, девушка! Понимаю, что влюбиться в более опытного мужчину — естественно, но я женат.
Starla Grady
Фу! Ты и я? Мечтай, Чубакка. Сэр.