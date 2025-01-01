Steve Judd [Встреча с Джошуа Кнудсеном, когда они прибывают на его ферму] Мы направляемся в Коарсголд. Не могли бы вы предоставить нам ночлег?

Joshua Knudsen В доме места нет. Но я не возражаю, если хотите переночевать в амбаре.

Steve Judd Спасибо, сэр. Если не жалко пару яиц, мы с радостью заплатим за них.

Joshua Knudsen Одно можете взять бесплатно — Божья щедрость не продаётся. Остальные — по доллару за штуку.

Heck Longtree [Возмущённо] По доллару за яйцо! Как, интересно, эти коротконогие куры так высоко кладут?