Стив Джадд
Примерно такого же возраста был тот парень вон там, тощий, как змея, и такой же злой. Бегал с шайкой из Дыры в стене. Любитель оружия, искал проблемы или красивую лодыжку. Был на коне, так сказать. А потом однажды ночью Пол Станнифорд меня поймал. Тогда он был шерифом округа Мадера. Произошла драка, а я был пьяный, больной как собака. Ну, сэр, он протрезвил меня в тюрьме, а потом вывел на задний двор и так меня отм***л, что я чуть в штаны не наложил.
Гил Уэстрам
Ха-ха! Это надо было уметь.
Стив Джадд
Не так уж и много. Видите ли, он был прав. А я — нет. Вот в чем разница.
Гил Уэстрам
Кто так говорит?
Стив Джадд
Никто. Это просто знаешь. В любом случае, когда я смог снова ходить, я понял, что выучил у него урок — ценность собственного достоинства.
Гил Уэстрам
А на открытом рынке это сколько стоит?
Стив Джадд
Для одних — ничего. Для меня — очень много.