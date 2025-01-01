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Киноафиша Фильмы Скачки по высокогорью Цитаты из фильма Скачки по высокогорью

Цитаты из фильма Скачки по высокогорью

Steve Judd Всё, чего я хочу — войти в свой дом оправданным.
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Gil Westrum Не волнуйся ни о чём. Я позабочусь об этом, так же, как сделал бы ты.
Steve Judd Чёрт, я это знаю. Всегда знал. Ты просто на время забыл, вот и всё.
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Elsa Knudsen Мой отец говорит, что есть только правильное и неправильное. Добро и зло. Ничего посередине. Но ведь не всё так просто, правда?
Steve Judd Нет, не так. Так должно быть, но не так.
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Steve Judd Я не хочу, чтобы они это видели. Я пойду один.
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Steve Judd Вы, деревенские ублюдки! У вас кишки не из того места, чтобы закончить это дело на чистом воздухе!
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Gil Westrum Отпусти меня, Стив!
Steve Judd Почему?
Gil Westrum [Гил протягивает скованные руки вперёд] Потому что я теперь плохо сплю.
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Steve Judd [Видит, как Хек небрежно выбрасывает бумажку на землю] Подними это! Эти горы не нуждаются в твоём мусоре.
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Gil Westrum Не волнуйся, парень. Дар Господа не продаётся, а вот дьявольский — пожалуйста. Если сможешь заплатить цену.
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Gil Westrum Партнёр, знаешь, что у бедняка на спине, когда он умирает? Одежда из гордости. И она не греет его ни на йоту больше, чем когда он был жив.
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Billy Hammond Знаешь, Элдер, я терпеть не могу жениться, когда один из моих братьев пахнет так, что собаку с тележки воротит.
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Steve Judd [Гилу, когда они устраиваются в амбаре] Если мой сон тебе мешает, не утруждай себя говорить об этом.
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Gil Westrum [с сарказмом] Отличные сапоги у тебя, надо же.
Steve Judd Хуан Фернандес сделал эти сапоги для меня в Сан-Антонио. По специальному заказу. Мне стоило немалых трудов уговорить его сделать там эту дырку. Отличный мастер, Хуан, но принцип вентиляции он так и не понял.
Gil Westrum Я помню Хуана. Он всегда считал, что сапог должен закрывать всю ногу.
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Элса Кнудсен Что с ним будет?
Стив Джадд Мальчишку? Я за него ручаюсь. Они не будут слишком строги.
Элса Кнудсен Ты готов дать показания против мистера Веструма?
Стив Джадд Нет. Не готов.
Элса Кнудсен Почему?
Стив Джадд Потому что он был моим другом.
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Elsa Knudsen Мистер Лонгтри был настоящим джентльменом.
Sylvus Hammond Почему? С ним что-то не так?
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Steve Judd [после того, как он одним ударом нокаутировал Хека] Когда я допрашивал тебя насчёт того парня, мне следовало копнуть глубже в вопрос характера. Надеюсь, это ошибка, о которой мне не придётся жалеть.
Steve Judd [с иронией] Хорошая драка! Мне понравилось!
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Steve Judd [Цитата из Библии, Притчи 22:14] «Уста чужой женщины — глубокая яма, и падёт в неё ненавидимый Господом.»
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Steve Judd [Встреча с Джошуа Кнудсеном, когда они прибывают на его ферму] Мы направляемся в Коарсголд. Не могли бы вы предоставить нам ночлег?
Joshua Knudsen В доме места нет. Но я не возражаю, если хотите переночевать в амбаре.
Steve Judd Спасибо, сэр. Если не жалко пару яиц, мы с радостью заплатим за них.
Joshua Knudsen Одно можете взять бесплатно — Божья щедрость не продаётся. Остальные — по доллару за штуку.
Heck Longtree [Возмущённо] По доллару за яйцо! Как, интересно, эти коротконогие куры так высоко кладут?
Joshua Knudsen [Мрачно] Лёгкомыслие в юности — как сухая тыква, семена в ней звенят.
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Gil Westrum Она остаётся здесь. Мы везём золото, а не юбки!
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Gil Westrum [пока трое мужчин - Стив, Гил и Хек - сидят за столом у хозяина Джошуа и его дочери Эльзы впервые, и после того, как Стив и Джошуа немного поспорили, цитируя библейские стихи, касающиеся «торговли золотом» троих мужчин, Гил обращается к Эльзе, чтобы разрядить обстановку] Вы прекрасно готовите свиную рульку, мисс Кнудсен, просто отличную. «Аппетит, глава первая».
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Abner Sampson Единственный закон там наверху — это тот, кто слишком пьян, чтобы шляпу на землю бросить.
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Luther Sampson Дни сорокинеров прошли — настали дни серьёзных бизнесменов.
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Sylvus Hammond Первый глоток — самый лучший, будь то Восток или Запад.
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Steve Judd Я посадю тебя за решётку, Гил.
Gil Westrum Ты за это поплатишься, чёрт возьми.
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Gil Westrum Точно мои мысли.
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Judge Tolliver Хороший брак обладает особым, простым величием. Хороший брак — как редкое животное, его трудно найти. Ещё труднее сохранить. Видите ли, люди меняются. Это важно знать с самого начала. Люди меняются. Величие хорошего брака не приходит сразу. Оно приходит позже — и это тяжёлая работа.
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Elder Hammond Нельзя отнимать жену у мужа.
Judge Tolliver Явное дело взлома и проникновения.
Elder Hammond Элза официально замужем за Билли! Правда, судья?
Judge Tolliver Объявляю вас мужем и женой. И не забывайте об этом.
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Billy Hammond У тебя разве нет чувства семейной чести?
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Steve Judd Тот парень, которого ты сам тренировал, явно не блещет рассудком.
Gil Westrum Похоже, ты уже не молод, раз лезешь в любовные дела парня.
Steve Judd Я ж ему не плачу по десять баксов в день, чтобы он ходил за какой-то девчонкой, у которой папаша скоро пришлёт ему заряд дроби в задницу!
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Steve Judd Чего ещё человеку желать? Я как-то задумался над этим. Знаете, я веду учёт. Когда стал шерифом — мир потерял первоклассного бухгалтера. Так что, чтобы скоротать время, я подсчитал, сколько стоит получить пулю в грудь. Получилось где-то сто долларов за выстрел.
Gil Westrum Ты уже мог бы заработать немалую сумму.
Steve Judd Попадать? Думаю, это стоит минимум тысячу.
Gil Westrum Значит, ты уже должен тебе три тысячи.
Steve Judd Четыре — и счёт пойдёт. А теперь посчитай все драки, засады, ночёвки в холоде и прочее. В том же Линкольн-Каунти — пять недель в больнице, шесть месяцев без работы. В сумме, я бы сказал, мне должны столько золота, сколько мы сможем унести из этих гор. Вот это — повод надеяться.
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Luther Sampson Должен сказать, мистер Джадд, я ожидал гораздо более молодого человека.
Steve Judd Раньше я таким и был. Мы все когда-то были.
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Хек Лонгтри Тот старик? По мне так он ничего особенного.
Гил Веструм Сынок, я носил звезду вместе с «тем стариком» шесть лет. Большую часть времени я был его помощником. Однажды он был моим. Никогда не недооценивай его!
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Steve Judd Я был пьян. Больной, как собака.
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Elder Hammond Я поймал *его*.
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Steve Judd Современные пацаны: ни гордости, ни самоуважения. Хватает наглости, но нет мужества.
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Gil Westrum Парень, ты не смог подойти к Стиву Джадду, чтобы оседлать его лошадь.
Heck Longtree А мог бы.
Gil Westrum Мог бы, но не хочу — если только не придется.
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Heck Longtree Должно быть, здесь довольно одиноко жить.
Elsa Knudsen Иногда мне кажется, что в мире остались только я и мой отец.
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Steve Judd Вопрос в том, смогу ли я это сделать? Ответить на это можно не словами, а делом.
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Steve Judd Наш бизнес — перевозить золото, а не девчонок.
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Abner Sampson Мистер Джадд, ваша репутация нам хорошо знакома.
Steve Judd Спасибо.
Abner Sampson Но это было много лет назад, а мы имеем дело с настоящим, а не с прошлым.
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Joshua Knudsen Этот шахтерский город — пропасть разврата, место стыда и греха.
Elsa Knudsen По словам моего отца, всё, что не на этой ферме, — место греха.
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Gil Westrum Я привык работать головой, а не задницей.
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Steve Judd Меня зовут Джадд, Стивен Джадд.
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Elsa Knudsen Полагаю, твоя догадка не хуже чужой.
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Gil Westrum Прекрасное место. Настоящий уголок природы. Рай для тех, у кого душа болит и денег кот наплакал.
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Elsa Knudsen Полагаю, ты — авторитет в том, что делают большинство девушек.
Heck Longtree Ну, я изучал этот вопрос.
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Джимми Хаммонд Похоже, это та девушка, к которой он спускается с горы.
Силвус Хаммонд Скажу одно — ради неё стоит ехать.
Джимми Хаммонд Жаль, что я не успел первым. Похоже, хорошенькая.
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Elsa Knudsen Мой отец не хочет, чтобы я выходила замуж. Говорит, хочет — если я найду порядочного молодого человека. Но по его мнению никто не порядочный. В том числе и ты. Сказал, что ты ни на что не годен. Что такие, как ты, не ограничиваются разговорами.
Heck Longtree Знаешь, в этом он прав.
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Kate [Эльзе, перед свадьбой] Подходи, садись, дорогая. Должна ведь устать. Бедняжка. Мы все немного выпьем перед официальной частью. Вот, возьми это. Не бойся. Тебе пойдёт на пользу.
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Billy Hammond Если нужна помощь — с платьем, скажи, хорошо?
Elsa Knudsen Я сама справлюсь.
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Gil Westrum Рад, что меня не позвали на церемонию. На свадьбах я всегда плачу.
Heck Longtree Знаете, мистер Вестрам, чем больше я с вами общаюсь, тем меньше мне нужен ваш юмор.
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Henry Hammond Билли начинает мелочиться из-за этой женщины.
Sylvus Hammond И при этом довольно бойкий.
Elder Hammond Пара рюмок — и он передумает, а алкоголь всегда смягчал Билли.
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Стив Джадд Примерно такого же возраста был тот парень вон там, тощий, как змея, и такой же злой. Бегал с шайкой из Дыры в стене. Любитель оружия, искал проблемы или красивую лодыжку. Был на коне, так сказать. А потом однажды ночью Пол Станнифорд меня поймал. Тогда он был шерифом округа Мадера. Произошла драка, а я был пьяный, больной как собака. Ну, сэр, он протрезвил меня в тюрьме, а потом вывел на задний двор и так меня отм***л, что я чуть в штаны не наложил.
Гил Уэстрам Ха-ха! Это надо было уметь.
Стив Джадд Не так уж и много. Видите ли, он был прав. А я — нет. Вот в чем разница.
Гил Уэстрам Кто так говорит?
Стив Джадд Никто. Это просто знаешь. В любом случае, когда я смог снова ходить, я понял, что выучил у него урок — ценность собственного достоинства.
Гил Уэстрам А на открытом рынке это сколько стоит?
Стив Джадд Для одних — ничего. Для меня — очень много.
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Gil Westrum Слушай меня, ты, жирный пропойца. Ты будешь делать, что тебе скажут, понял?
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Gil Westrum Главное — помни, что мы заключили сделку.
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Gil Westrum Это удовлетворит твой железобетонный кодекс этики?
Steve Judd Мой кодекс удовлетворяется просто, партнёр.
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Steve Judd Ты всегда считал себя быстрее меня. Давай. Доставай. Доставай, проклятый самозванец!
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Steve Judd Я не собираюсь платить ему по десять баксов в день, чтобы он бегал за какой-то девчонкой, чей отец вот-вот отстрелит ему задницу дробью.
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Gil Westrum Два старика против всех троих вас, ребята!
Steve Judd А если таких шансов вам, проклятым засушливым южанам, мало — вышлем девчонку!
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Billy Hammond Тебе что, семейной чести не жалко?
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Billy Hammond Билли Хаммонд, старший Хаммонд, Сильвус Хаммонд, Генри Хаммонд, Джимми Хаммонд: [поют] Когда зовут на небеса, Когда зовут на небеса, Когда зовут на небеса, Мы там будем, О, мальчишки Хаммонда идут, С юной и прекрасной девушкой...
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[последние слова]
Steve Judd Прощай, напарник.
Gil Westrum Увидимся позже.
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Gil Westrum Где ты был все эти годы?
Steve Judd Да вот, тут и там.
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Gil Westrum Должно быть, это что-то важное, раз ты сюда пришёл. По виду — долго ехал, а толку мало.
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Gil Westrum Стрелять в тебя — всё равно что у малышки выуживать лакричные палочки. Попробуешь ещё раз?
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Gil Westrum Это проще, чем бить коров, и каждый раз, когда я захожу в салун, меня угощают бесплатными напитками. Тебя удивит, что парень из Орегона — зависть всех мелочных клерков и светловолосых тупиц от сюда до Покателло?
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Рэндольф Скотт
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Мэриетт Хартли
Mariette Hartley
Л.К. Джонс
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