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Киноафиша Фильмы Побег Цитаты из фильма Побег

Цитаты из фильма Побег

Rudy Butler Это банк с открытым доступом. Тут не обязательно быть Диллинджером.
Carter 'Doc' McCoy Диллингер погиб.
Rudy Butler Но не в банке.
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Fran Clinton Не мог бы ты подержать мою киску?
Laughlin Кошку?
Fran Clinton Да.
Fran Clinton Как её зовут?
Fran Clinton Бедный маленький Гарольд.
Laughlin Странное имя для кисы.
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[Док убил пятерых в отеле возле мексиканской границы и угнал пикап у ковбоя]
Cowboy Знаете, если бы я был на вашем месте, ребята, я бы бросил эти беготни по стране. Собрал бы немного денег, купил бы хату, осел и завёл семью. Я женат уже 35 лет, на одной и той же старушке; мужик, она крепкий орешек. Чёрт возьми, всё, что я есть — я обязан ей.
Carter 'Doc' McCoy Эй, прижмись сюда, не мог бы?
Cowboy Ладно, как скажешь.
[Останавливается]
Cowboy Ну и что теперь?
Carter 'Doc' McCoy Выйдем на минутку.
[Ковбой и Док выходят из грузовика. Док и Кэрол обмениваются взглядами и улыбаются друг другу]
Carter 'Doc' McCoy Сколько ты в прошлом году заработал?
Cowboy Думаю, около пяти тысяч.
Carter 'Doc' McCoy А если я дам тебе десять тысяч за твой грузовик?
Cowboy Серьезно?
Carter 'Doc' McCoy Серьёзно.
Cowboy И я молчу, ничего не скажу про грузовик и не видел ни тебя, ни вашего двоих.
Carter 'Doc' McCoy Вот что мне и нужно.
[Кэрол считает сотни]
Cowboy А если двадцать?
[Док улыбается и смеется]
Carol Ainsley McCoy А если тридцать?
Cowboy Чёрт побери, мадам, договорились!
Carter 'Doc' McCoy Плати мужику, дорогая.
[Кэрол платит ковбою]
Cowboy Спасибо, мадам.
Carter 'Doc' McCoy Теперь тебе придётся пешком возвращаться к границе.
Cowboy Да ладно, не парься за меня.
Carter 'Doc' McCoy Надеюсь, ты найдёшь то, что ищешь.
[Пожимают руки ковбою]
Cowboy Вайя кон Диос. И вам того же, мадам.
[Уходит]
Cowboy Береги себя, понял? Чёрт возьми!
[смеётся и уходит]
Carter 'Doc' McCoy [Кэрол] Пошли.
[Уезжает на самом убитом грузовике, который я когда-либо видел]
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Jack Beynon Ты управляешь операцией, но я управляю шоу. И не забывай об этом.
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[повторяющаяся фраза]
Carter 'Doc' McCoy Жми на газ, детка!
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[Говорят о том, как Док выбрался из тюрьмы]
Carter 'Doc' McCoy Наверное, моя старая много тебе обещала.
Jack Beynon Почти... Мне бы не хотелось...
[Кэрол стреляет в Джека]
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Carter 'Doc' McCoy Если ты пытаешься загнать меня обратно в Хантсвилл, то идёшь правильным путём.
Carol Ainsley McCoy Да я бы на твоём месте не парилась, Док, я всегда смогу тебя вытащить, знаешь, я могу заж#бать каждого тюремщика в Техасе, если понадобится!
Carter 'Doc' McCoy Техас — большой штат.
Carol Ainsley McCoy Я с этим справлюсь.
Carter 'Doc' McCoy Да, держу пари, что справишься.
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Dentist [Когда Док Маккой отключает питание, чтобы деактивировать сигнализацию в банке, в ближайшем стоматологическом кабинете] Отличная технология, говоришь, бл#ть.
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Картэр «Док» Маккой [после прибытия на встречу] Где Джексон?
Руди Батлер Его не было. И тебя тоже не будет.
[достает пистолет]
Картэр «Док» Маккой [стреляет в Руди]
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Fran Clinton Не всегда нужно доставать оружие. Я сделаю всё, что хочешь. Правда, я... я сделаю.
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Carol Ainsley McCoy Ты полна условностей.
Carter 'Doc' McCoy И ты тоже, детка.
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Hardware Store Owner У тебя есть фонарик, батарейки, крюки для сена, перчатки, кусачки. Зачем тебе всё это?
Rudy Butler Я собираюсь на пикник.
Hardware Store Owner На пикник? Ладно.
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Laughlin Ну что, уложить киску в кровать?
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Cowboy Можно задать личный вопрос?
Carol Ainsley McCoy Конечно.
Cowboy Вы, ребята, женаты?
Carol Ainsley McCoy Да.
Cowboy Рад за вас. Чёрт возьми, знаешь, в чём беда в этом прокл#том мире: нет никаких моральных принципов.
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Carter 'Doc' McCoy [имеется в виду, что Кэрол чешет ногу] Я же говорил — прекрати! Это не игра!
Carol Ainsley McCoy Это всё игра!
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Carol Ainsley McCoy Время у нас есть, Док. Много времени.
Carter 'Doc' McCoy Дай мне минуту, детка.
Carol Ainsley McCoy Слушай, я так же нервничаю, как и ты.
Carter 'Doc' McCoy Правда?
Carol Ainsley McCoy Правда. Позволь мне тебя порадовать, Доктор.
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Rudy Butler Дорогая, принеси тряпку. Ты будешь меня мыть.
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Carter 'Doc' McCoy Нельзя никому сейчас доверять.
Carol Ainsley McCoy Слушай, Док, рано или поздно тебе придётся кому-то доверять.
Carter 'Doc' McCoy Я доверяю. Хочешь узнать, кому? Я верю в Бога. Это слова на обратной стороне каждой банкноты.
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Rudy Butler Это возможно, миссис Клинтон?
Fran Clinton Просто скажите, чего вы хотите.
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Fran Clinton Мне опять это снимать?
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[первые слова]
Parole Board Chairman Думаю, можем начинать. Первая просьба о досрочном освобождении — Картер «Док» Маккой.
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