[Док убил пятерых в отеле возле мексиканской границы и угнал пикап у ковбоя]

Cowboy Знаете, если бы я был на вашем месте, ребята, я бы бросил эти беготни по стране. Собрал бы немного денег, купил бы хату, осел и завёл семью. Я женат уже 35 лет, на одной и той же старушке; мужик, она крепкий орешек. Чёрт возьми, всё, что я есть — я обязан ей.

Carter 'Doc' McCoy Эй, прижмись сюда, не мог бы?

Cowboy Ладно, как скажешь.

[Останавливается]

Cowboy Ну и что теперь?

Carter 'Doc' McCoy Выйдем на минутку.

[Ковбой и Док выходят из грузовика. Док и Кэрол обмениваются взглядами и улыбаются друг другу]

Carter 'Doc' McCoy Сколько ты в прошлом году заработал?

Cowboy Думаю, около пяти тысяч.

Carter 'Doc' McCoy А если я дам тебе десять тысяч за твой грузовик?

Cowboy Серьезно?

Cowboy И я молчу, ничего не скажу про грузовик и не видел ни тебя, ни вашего двоих.

Carter 'Doc' McCoy Вот что мне и нужно.

[Кэрол считает сотни]

Cowboy А если двадцать?

[Док улыбается и смеется]

Carol Ainsley McCoy А если тридцать?

Cowboy Чёрт побери, мадам, договорились!

[Кэрол платит ковбою]

Cowboy Спасибо, мадам.

Carter 'Doc' McCoy Теперь тебе придётся пешком возвращаться к границе.

Cowboy Да ладно, не парься за меня.

Carter 'Doc' McCoy Надеюсь, ты найдёшь то, что ищешь.

[Пожимают руки ковбою]

Cowboy Вайя кон Диос. И вам того же, мадам.

[Уходит]

Cowboy Береги себя, понял? Чёрт возьми!

[смеётся и уходит]