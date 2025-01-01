[Док убил пятерых в отеле возле мексиканской границы и угнал пикап у ковбоя]
Cowboy
Знаете, если бы я был на вашем месте, ребята, я бы бросил эти беготни по стране. Собрал бы немного денег, купил бы хату, осел и завёл семью. Я женат уже 35 лет, на одной и той же старушке; мужик, она крепкий орешек. Чёрт возьми, всё, что я есть — я обязан ей.
Cowboy
Ладно, как скажешь.
[Останавливается]
Cowboy
Ну и что теперь?
[Ковбой и Док выходят из грузовика. Док и Кэрол обмениваются взглядами и улыбаются друг другу]
Cowboy
Думаю, около пяти тысяч.
Cowboy
Серьезно?
Cowboy
И я молчу, ничего не скажу про грузовик и не видел ни тебя, ни вашего двоих.
[Кэрол считает сотни]
Cowboy
А если двадцать?
[Док улыбается и смеется]
Carol Ainsley McCoy
А если тридцать?
Cowboy
Чёрт побери, мадам, договорились!
[Кэрол платит ковбою]
Cowboy
Спасибо, мадам.
Cowboy
Да ладно, не парься за меня.
[Пожимают руки ковбою]
Cowboy
Вайя кон Диос. И вам того же, мадам.
[Уходит]
Cowboy
Береги себя, понял? Чёрт возьми!
[смеётся и уходит]
[Уезжает на самом убитом грузовике, который я когда-либо видел]