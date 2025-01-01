Подумай об этом, Квангель. Каждую одну карточку нам сдавали добровольно. Мы сами ни одной не нашли. Люди только и ждали, чтобы передать их нам. Все эти люди. Кого-то арестовали. Один покончил с собой. Как ты всерьёз мог поверить, что что-то изменишь? Ты! Прораб Квангель.