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Киноафиша Фильмы Одни в Берлине Цитаты из фильма Одни в Берлине

Цитаты из фильма Одни в Берлине

Otto Quangel Что ещё может человек подарить, кроме своего ребёнка?
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[последние слова]
Escherich [закадровый голос] Я прочитал все ваши открытки, Хобгоблин. Твои и твоей жены. Я единственный, кто их все прочитал. Все, кроме восемнадцати. Восемнадцати открыток.
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Escherich Могу я чем-то помочь? Вам что-то нужно?
Otto Quangel Карандаш и бумагу!
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Otto Quangel Как ты думаешь, что будет с нашими листовками?
Anna Quangel Зачем тебе это знать?
Otto Quangel Хочу понять, как люди отреагируют.
Anna Quangel Некоторые, наверное, испугаются. Боятся, что кто-то видел, как они взяли листовку. Некоторые, может, вернут обратно. Кто-то сдаст их в полицию... но и наши листовки прочитают тоже.
Otto Quangel Это как с машиной. Немного песка в шестернях её не остановит. Но если человек забросит побольше, и ещё больше, мотор начнёт заедать. Поток остановится. В моей голове много людей, кидающих песок в шестерни.
Anna Quangel Ты романтик, Отто Квангель.
Otto Quangel Я — механик.
Anna Quangel Да, и это тоже.
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Anna Quangel Слава богу! Больше никакой Женской лиги.
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Анна Квангель Отто, что мы делаем? Мы потеряли сына. Другие тоже теряли, но они — они не…
Отто Квангель С этой системой — с этим режимом, теперь я чувствую, что — мы свободны. То есть, освобождены — от всего этого. Вот что я чувствую.
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Escherich Это человек, который уже не молод. Потерял единственного сына во французской кампании. Неопытен в писательстве, но умен. Стиль заметно изменился за год. В последние месяцы он подписывается: Свободная пресса.
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Otto Quangel Иногда я ощущаю опасность — словно она осязаема. Я действительно её чувствую.
Anna Quangel Пожалуйста, не пугай меня.
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Otto Quangel Сегодня я снова остался посмотреть. Мне нужно понять, что происходит, когда люди это читают.
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Otto Quangel Ты знаешь, что будет?
Anna Quangel Да.
Otto Quangel Это не изменить.
Anna Quangel Я знаю. Отто, это не важно.
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Anna Quangel Отто...
Otto Quangel Я пишу.
Anna Quangel Кому?
Otto Quangel Не знаю. Я пишу открытки. Открытки, которые рассказывают правду. Люди прочитают их. Передадут дальше.
Anna Quangel Открытки? Ты пишешь какие-то открытки? Что это вообще даст?
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Escherich Подумай об этом, Квангель. Каждую одну карточку нам сдавали добровольно. Мы сами ни одной не нашли. Люди только и ждали, чтобы передать их нам. Все эти люди. Кого-то арестовали. Один покончил с собой. Как ты всерьёз мог поверить, что что-то изменишь? Ты! Прораб Квангель.
Otto Quangel Кто покончил с собой?
Escherich Это не важно. Маленькая рыбёшка. Ничтожество.
Otto Quangel Каждый важен.
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Otto Quangel Итак, мы начинаем. Отныне мы одни.
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Herr Fromm [Фрау Розенталь, после предложения спрятать её у себя] У меня есть госпожа, которой я повинусь. Её зовут справедливость.
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Frau Rosenthal Я хочу быть в квартире, когда придёт мой муж.
Herr Fromm Он не вернётся — и вы это знаете, фрау Розенталь.
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Anna Quangel Я должна винить тебя, твою чёртову войну и твоего чёртова фюрера!
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