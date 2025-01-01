Anna QuangelНекоторые, наверное, испугаются. Боятся, что кто-то видел, как они взяли листовку. Некоторые, может, вернут обратно. Кто-то сдаст их в полицию... но и наши листовки прочитают тоже.
Otto QuangelЭто как с машиной. Немного песка в шестернях её не остановит. Но если человек забросит побольше, и ещё больше, мотор начнёт заедать. Поток остановится. В моей голове много людей, кидающих песок в шестерни.
Анна КвангельОтто, что мы делаем? Мы потеряли сына. Другие тоже теряли, но они — они не…
Отто КвангельС этой системой — с этим режимом, теперь я чувствую, что — мы свободны. То есть, освобождены — от всего этого. Вот что я чувствую.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
EscherichЭто человек, который уже не молод. Потерял единственного сына во французской кампании. Неопытен в писательстве, но умен. Стиль заметно изменился за год. В последние месяцы он подписывается: Свободная пресса.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Otto QuangelИногда я ощущаю опасность — словно она осязаема. Я действительно её чувствую.
Otto QuangelНе знаю. Я пишу открытки. Открытки, которые рассказывают правду. Люди прочитают их. Передадут дальше.
Anna QuangelОткрытки? Ты пишешь какие-то открытки? Что это вообще даст?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
EscherichПодумай об этом, Квангель. Каждую одну карточку нам сдавали добровольно. Мы сами ни одной не нашли. Люди только и ждали, чтобы передать их нам. Все эти люди. Кого-то арестовали. Один покончил с собой. Как ты всерьёз мог поверить, что что-то изменишь? Ты! Прораб Квангель.