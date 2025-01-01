Johnny Gaveneau Слушай, я открываю сафари-ранчо. Это моя главная достопримечательность. Мне нужно, знаешь, какое-нибудь страшное животное.

Johnny Gaveneau Да. Вот за это туристы и платят. Не думаю, что этот кот достаточно страшный. Я не собираюсь платить полную цену за животное, которое никого не пугает и не умеет никаких трюков. А вот если я заплачу меньше, скажем, на 5000 долларов меньше...

Howie Мистер Гавено, единственная причина, почему мы вообще разговариваем — это то, что в прошлом месяце этот кот напал на циркового коня, когда 300 ваших туристов бежали, крича во всё горло.

Johnny Gaveneau Догнал её, значит?

Howie Перепрыгнул через клетку с высоты 5 метров. Обогнал 11 других лошадей, чтобы добраться до этой. Звали её Сильвер Доллар. Он сломал ей позвоночник так, что она не могла шевелиться, а потом съел её живьём. Вы когда-нибудь слышали, как кричит лошадь, мистер Гавено? Хотите знать, почему он напал именно на неё? Потому что она была самая красивая. И вы правы, мистер Гавено. Этот кот — не страшный. Он — злой.