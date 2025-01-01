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Киноафиша Фильмы Во власти тигра Цитаты из фильма Во власти тигра

Цитаты из фильма Во власти тигра

Johnny Gaveneau Слушай, я открываю сафари-ранчо. Это моя главная достопримечательность. Мне нужно, знаешь, какое-нибудь страшное животное.
Howie Страшное?
Johnny Gaveneau Да. Вот за это туристы и платят. Не думаю, что этот кот достаточно страшный. Я не собираюсь платить полную цену за животное, которое никого не пугает и не умеет никаких трюков. А вот если я заплачу меньше, скажем, на 5000 долларов меньше...
Howie Мистер Гавено, единственная причина, почему мы вообще разговариваем — это то, что в прошлом месяце этот кот напал на циркового коня, когда 300 ваших туристов бежали, крича во всё горло.
Johnny Gaveneau Догнал её, значит?
Howie Перепрыгнул через клетку с высоты 5 метров. Обогнал 11 других лошадей, чтобы добраться до этой. Звали её Сильвер Доллар. Он сломал ей позвоночник так, что она не могла шевелиться, а потом съел её живьём. Вы когда-нибудь слышали, как кричит лошадь, мистер Гавено? Хотите знать, почему он напал именно на неё? Потому что она была самая красивая. И вы правы, мистер Гавено. Этот кот — не страшный. Он — злой.
[стучит по клетке тигра]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Howie Это против моей воли.
[вздыхает]
Howie Ладно. Приступим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Howie Никогда не трогай клетку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Johnny Gaveneau Человек сам кует свою удачу! Так ведь, Люцифер?
[стучит по клетке, тигр рычит]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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