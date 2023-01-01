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Крокодил Гена
Крокодил Гена, 1969: актеры и роли
Крокодил Гена
1969 / СССР
8.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Крокодил Гена, 1969: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Роман Качанов
Roman Kachanov
Роли озвучивали
Василий Ливанов
Клара Румянова
Владимир Кенигсон
Тамара Дмитриева
Tamara Dmitrieva
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