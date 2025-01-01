Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Манифесто Цитаты из фильма Манифесто

Цитаты из фильма Манифесто

Various [как учитель пятого класса] Сейчас нет ничего оригинального. Понял? Поэтому можешь воровать откуда угодно — главное, чтобы это вдохновляло и зажигало твоё воображение. Понял? Можешь поглощать старые фильмы, новые фильмы, музыку, книги, картины, фотографии, стихи, сны, случайные разговоры, архитектуру, здания, мосты, знаешь, деревья, облака, водоёмы, даже... даже свет и тени. Теперь я хочу, чтобы ты выбирал только то, что говорит прямо с твоей душой. Хорошо? Если будешь так делать, твоя работа... и твоя кража... будут настоящими. Ладно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Various [в роли похоронного оратора] Вы не понимаете, что можно ни к чему не привязываться и быть счастливым. Но вы слишком боитесь перестать верить. Вы не понимаете, что можно ни к чему не привязываться и быть счастливым. Мы видим всё. Мы не любим ничего. Я против систем. Самая приемлемая система — по сути, отсутствие системы. Отмена логики, Дада. Отмена памяти, Дада. Отмена археологии, Дада. Отмена будущего, Дада. Дада — это всё ещё дерьмо, но с этого момента... С этого момента мы хотим срать разными цветами, украшать зоопарк искусства всеми консульскими флагами. Дада — это ни безумие, ни мудрость, ни ирония. Дада — это ничто. А вы все идиоты. Знаете, вы все полные идиоты, сделанные из алкоголя очищенного сна. Вы как ваши надежды — ничто. Как ваш рай — ничто. Как ваши идолы — ничто. Как ваши политические деятели — ничто. Как ваши герои — ничто. Как ваши художники — ничто. Ваша религия — ничто. Больше никаких художников. Больше никаких писателей. Больше никаких музыкантов. Больше никаких скульпторов. Больше никаких религий. Больше никаких республиканцев. Больше никаких роялистов. Больше никаких империалистов. Больше никаких анархистов. Больше никаких социалистов. Больше никаких большевиков. Больше никаких политиков. Больше никаких пролетариев. Больше никаких демократов. Больше никаких буржуа. Больше никаких аристократов. Больше никаких армий. Больше никакой полиции. Больше никаких родин. Хватит всех этих идиотизмов. Больше ничего. Больше ничего. Ничего. Ничего. Ничего. Ничего.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Вильнев еще до «Дюны» выдал настоящий шедевр: этот фильм заслуживал «Оскар», но его не заметили
Близки к «Первому отделу»: Васильев и другие классные актеры стали украшением этих 10 сериалов
«Взрывается мозг — но оторваться все равно невозможно»: «Тьму» называют самым сложным и красивым сериалом Netflix (рейтинг на КП — 8,1)
«Красиво, дорого, но мертво»: новый сериал с Момоа выдавали за очередную «Игру престолов» — а получилось островное шапито
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
Насколько правдив фильм «Гладиатор»: киношный драматизм веселит историков — не все было так плохо
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
Будто «Йеллоустоун» с «Нарко» завели ребенка: о чем будет второй сезон «Лэндмена» — Торнтон связался с картелем
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше