[в роли похоронного оратора]

Вы не понимаете, что можно ни к чему не привязываться и быть счастливым. Но вы слишком боитесь перестать верить. Вы не понимаете, что можно ни к чему не привязываться и быть счастливым. Мы видим всё. Мы не любим ничего. Я против систем. Самая приемлемая система — по сути, отсутствие системы. Отмена логики, Дада. Отмена памяти, Дада. Отмена археологии, Дада. Отмена будущего, Дада. Дада — это всё ещё дерьмо, но с этого момента... С этого момента мы хотим срать разными цветами, украшать зоопарк искусства всеми консульскими флагами. Дада — это ни безумие, ни мудрость, ни ирония. Дада — это ничто. А вы все идиоты. Знаете, вы все полные идиоты, сделанные из алкоголя очищенного сна. Вы как ваши надежды — ничто. Как ваш рай — ничто. Как ваши идолы — ничто. Как ваши политические деятели — ничто. Как ваши герои — ничто. Как ваши художники — ничто. Ваша религия — ничто. Больше никаких художников. Больше никаких писателей. Больше никаких музыкантов. Больше никаких скульпторов. Больше никаких религий. Больше никаких республиканцев. Больше никаких роялистов. Больше никаких империалистов. Больше никаких анархистов. Больше никаких социалистов. Больше никаких большевиков. Больше никаких политиков. Больше никаких пролетариев. Больше никаких демократов. Больше никаких буржуа. Больше никаких аристократов. Больше никаких армий. Больше никакой полиции. Больше никаких родин. Хватит всех этих идиотизмов. Больше ничего. Больше ничего. Ничего. Ничего. Ничего. Ничего.