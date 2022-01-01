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Manifesto Манифесто 2016 / Австралия / Германия
6.6 Оцените
12 голосов
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Отзывы о фильме «Манифесто»

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Три пожилые леди пускают фейерверки на поляне, и радость их подобна веселью младенца, играющего с погремушкой. Забавы дам не одобрит бездомный. Ворчливого мужчину, явно потрепанного жизнью, в «Манифесто» играет Кейт Бланшетт.  По ходу фильма ее герой еще то проорет, то пробормочет выдержки из нескольких манифестов, как и плеяда других персонажей, воплощенных оскароносной актрисой в киноленте, проговорит избранные тексты в не самых ожидаемых декорациях. В исполнении Бланшетт на…

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