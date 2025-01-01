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Мексиканец в Голливуде
Цитаты из фильма Мексиканец в Голливуде
Цитаты из фильма Мексиканец в Голливуде
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Цитаты
Suzie Murphy
[смотрит, как её парень танцует с другой женщиной]
Мужчины меня тошнят. Без всяких усилий я могла бы их всех ненавидеть.
Pepe
[сидит рядом с ней]
Ты хочешь сказать, что ненавидишь Пепе?
Suzie Murphy
Ты? Конечно нет. Я даже не считаю тебя мужчиной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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