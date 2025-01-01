Monostatos
[поёт]
Повсюду в сладкой уединённости
Влюблённые нежно целуются, воркуют,
А я один — изгой и враждебен,
Ведь цвет моей кожи — тёмноватый,
Ведь цвет моей кожи — тёмноватый.
Должен ли вечно мне гореть в огне
И быть посмеянием за страсть мою?
И быть посмеянием за страсть мою?
Женщины отвергают пыл мой страстный,
Он вызывает лишь отвращенье,
Он вызывает лишь отвращенье,
Ах, чтобы эта дева полюбила меня,
Хотя, конечно, она табу,
Нежная луна там, в вышине,
Она бела и прекрасна, как ты,
Она бела и прекрасна, как ты.
Пусть считает меня презренным —
Я сегодня овладею ею,
Я сегодня овладею ею.
Если сочтёшь это слишком оскорбительным,
Нежная луна, погаси свой свет,
Нежная луна, погаси свой свет,
Нежная луна, погаси свой свет.