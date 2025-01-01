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Киноафиша Фильмы Волшебная флейта Цитаты из фильма Волшебная флейта

Цитаты из фильма Волшебная флейта

Tamino Тамино, Папагено, Первая дама, Вторая дама, Третья дама: [поют] О, если бы у лжецов губы навсегда запечатать, Вместо зла, ненависти, гнева — любовь и братство царили б опять
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Tamino [поёт] Какая сила в твоём нежном голосе, Сладкая волшебная флейта, Твои звуки так мягки и нежны, На земле здесь вместе рай, Какая сила в твоём нежном звуке, Твой голос полон волшебного блеска, Твои звуки так мягки и нежны, На земле – блаженный рай...
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Sarastro [поёт] Память всё ещё терзает меня, Вечно она преследует, Её тщетные протесты, Её грустные стенания, Я слышал, как она плачет вдали...
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Pamina Мама, ты пришла забрать меня домой? Что случилось? Почему ты так на меня смотришь? Мне страшно, мама.
Nattens Drottning [поёт] Месть и ненависть в сердце рвутся на части...
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Papageno [поёт] О, беда, о, беда моя...
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Pamina [поёт] Позволь быть я стражем твоим, Ведёт меня любовь моей души, Пусть путь наш розами цветёт, Розы с шипами — так и быть, Возьми же флейту волшебную и играй...
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Papageno Папагено, Памина: [поют] Его флейта чиста и звонка, неужели это конец тревог?
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Sarastro В истинной любви ты найдёшь источник мудрости.
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Tamino Сплю я или не сплю? Это сон или явь?
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Tamino [первые строки - пение] О, помогите мне, боги, неужели мои молитвы до вас не долетят?
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Papageno [поёт] Конечно, я доволен своей работой, Но по девице тоскую, В одиночестве брожу целый день, И только птицы слышат мой мотив, Нет девушек, что бы слетелись ко мне, Хотя песня моя сладка, Хочу я девицу для себя, Чтобы была и была только моя,
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Papageno [пение] Весёлым охотником меня зовёшь, Таких, как я, не сыскать вокруг, Я здесь известен очень, Любим везде, где появлюсь я...
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Первая дама [поют] Вот юноша прекрасный, словно свет
Вторая дама В мужчине такой красоте нет равных
Третья дама Действительно, он полон изящества
Первая дама Первая дама, Вторая дама, Третья дама: Пусть любовью околдована я, Лишь этот юноша пленит меня, Лишь этот юноша пленит меня...
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Tamino [поёт] Красота этого дивного лица, Божественна в нежной своей красе, В душе моей пробуждается чувство, Надежда на блаженство и восторг, Не понимаю я эту томную тоску...
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Nattens Drottning [поёт] Жизнь для меня — лишь горе и печаль...
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Pamina [поёт] Любовь приносит утешенье в горе и беде, Душу лечит в час страданья
Papageno Любовь — ключ от будущих дней, В ней рождается Вечность
Papageno Папагено, Памина: Ради сладкой любви начался свет, Женщина и мужчина — так возникла любовь...
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Tamino [поёт] Моя цель благородна, мои мотивы чисты, Зарастро, запомни эти слова, подлец...
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Pamina [поёт] Человек, вдохновлённый нежной любовью, Будет сердцем добрым и чистым
Papageno Слушать голос сердца своего — Как сладка доля женская
Papageno Папагено, Памина: Любовь согреет нас и днём, и ночью, Любовь — источник истинной радости, Любовь — источник истинной радости
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Papageno Папагено, Памина: [поют] Любовь чиста, и светла любовь... Влюблённые — свет друг для друга... Небеса их вместе свяжут
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Första damen [поёт] Мой принц, прими этот дар от меня, Подарок от Её Величества, Волшебную флейту она тебе послала, Чтоб ты был защищён в пути
Första damen Первая дама, Вторая дама, Третья дама: Просто играйте, и знайте, слушатели, что будете зачарованы, Печальные почувствуют радость жизни, Холостяк же найдёт себе жену
Första damen Первая дама, Вторая дама, Третья дама, Тамино, Папагено: Такая волшебная флейта — сокровище огромной ценности, Ведь её звук вдохновляет людей жить в мире со всем миром
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Pamina [поёт] Я признаюсь — ослушалась, я сбежала от страха, Но вину нести мне не стоит, Злой мавр хотел меня обмануть...
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Papageno [поет] Звените, звонки мои, звонко для меня, И зову я любимую мою, Звените звонки, звените, Принесите мне голубку мою, Звените звонки, звените, Принесите мне любовь единственную...
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Сарастро [поёт] Да, ты заслуживаешь справедливой награды, Для этого благородного человека я позволю
Монастатос Прими мою благодарность, о Господь
Сарастро Сорок ударов сейчас
Монастатос О, нет, о, нет, о, нет, о, нет, о, нет
Сарастро Не стоит благодарностей, это всего лишь моя обязанность
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Tamino [поёт] Мудрый человек доверяет лишь себе и сам выносит сужденья...
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Tamino [поёт] Мудрец не нуждается в словах — Пустословье — лишь гнусный яд
Papageno Доверять Царице я склонен
Tamino В женском сердце — тайна и ум...
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Tamino Тамино, Папагено, Первая дама, Вторая дама, Третья дама: [поют] Сильные отличаются от слабых тем, что думают, прежде чем говорить...
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Monostatos [поёт] Повсюду в сладкой уединённости Влюблённые нежно целуются, воркуют, А я один — изгой и враждебен, Ведь цвет моей кожи — тёмноватый, Ведь цвет моей кожи — тёмноватый. Должен ли вечно мне гореть в огне И быть посмеянием за страсть мою? И быть посмеянием за страсть мою? Женщины отвергают пыл мой страстный, Он вызывает лишь отвращенье, Он вызывает лишь отвращенье, Ах, чтобы эта дева полюбила меня, Хотя, конечно, она табу, Нежная луна там, в вышине, Она бела и прекрасна, как ты, Она бела и прекрасна, как ты. Пусть считает меня презренным — Я сегодня овладею ею, Я сегодня овладею ею. Если сочтёшь это слишком оскорбительным, Нежная луна, погаси свой свет, Нежная луна, погаси свой свет, Нежная луна, погаси свой свет.
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Сарастро [поёт] Сияет солнце, ночь побеждена, Тьма уступает мудрости и свету...
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Första gossen Первый мальчик, Второй мальчик, Третий мальчик: [поют] Скоро золотые лучи в сладком изобилии Прогонят ночь, Рассеют тучи тёмных заблуждений, Пусть мудрость свет свой нам зажжёт, О, блаженный мир, помилуй нас, Сошли и освети нас, Эта небесная связь Дарует человеку божественность. Да, дарует человеку божественность...
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Papageno [поёт] Её поцелуй не даст мне думать ни о чём, Ни о еде, ни о питье, Ах, любовь — дивная вещь, Бедняк почувствует себя царём, Зачем думать о еде и питье? Ах, любовь — дивная вещь...
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Första gossen Первый мальчик, Второй мальчик, Третий мальчик: [поют] Будь стойким, молчаливым и послушным, Следуй правилам — и добьёшься успеха.
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Памина Ты меня больше не любишь? Ты меня больше не любишь?
[поёт]
Памина Краток и горек, Похоже, мой восторг, И счастье моё, Не продлятся...
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