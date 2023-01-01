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Сказка про влюбленного маляра
Сказка про влюбленного маляра, 1987: актеры и роли
Сказка про влюбленного маляра
1987 / СССР
6.1
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Сказка про влюбленного маляра, 1987: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Надежда Кошеверова
В ролях
Николай Стоцкий
Нина Ургант
Nina Urgant
Ольга Волкова
Валерий Ивченко
Екатерина Голубева
Дмитрий Иосифов
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