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Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Собака Баскервилей Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Собака Баскервилей
Киноафиша Фильмы Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Собака Баскервилей Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Собака Баскервилей, 1981: актеры и роли
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Собака Баскервилей 1981 / СССР
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Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Собака Баскервилей, 1981: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Игорь Масленников Igor Maslennikov
В ролях
Василий Ливанов Василий Ливанов Рина Зеленая Рина Зеленая Виталий Соломин Виталий Соломин Ирина Купченко Ирина Купченко Никита Михалков Никита Михалков Алла Демидова Алла Демидова Светлана Крючкова Светлана Крючкова Александр Адабашьян Александр Адабашьян Борислав Брондуков Борислав Брондуков
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