Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мулан: Рождение легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рождественский пирог
Киноафиша Фильмы Рождественский пирог Рождественский пирог, 1999: актеры и роли
La bûche Рождественский пирог 1999 / Франция
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Рождественский пирог, 1999: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Даниэль Томпсон Danièle Thompson
В ролях
Сабин Азема Сабин Азема Sabine Azema Эммануэль Беар Эммануэль Беар Emmanuelle Béart Шарлотта Гeнcбур Шарлотта Гeнcбур Charlotte Gainsbourg Клод Риш Клод Риш Claude Rich Франсуаза Фабиан Франсуаза Фабиан Françoise Fabian Кристофер Томпсон Christopher Thompson
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
2023, США, мистика, ужасы
Related video
Опасен для детей и взрослых: странно, что этот советский мультфильм до сих пор не запретили
Помните песню Цоя «Восьмиклассница»? Вдохновившая певца девушка влюбит в себя любого
Сбежала из СССР и потеряла все: чем обернулся для красавицы-актрисы многообещающий брак с иностранцем
Не образцовая пионерка: «гостью из будущего» поймали на грязной лжи
Сулейман в миллион раз красивее: вот как выглядит аферист, который обманул и разбил сердце Хюррем
Посейдон во плоти: полуголый и мокрый Стас Бондаренко вскружит голову даже замужним
Даже руки друг другу не подадут: Аллочка и Майкл из «Универа» возненавидели друг друга после одного случая
Помните обаятельного Киреева с «Фабрики звезд»? Вот как он выглядит сейчас
Леонтьева без грима и кудрей совсем не узнать: пластика сделала свое дело
Кузин и рядом не стоял: вот на кого променяла бывшего мужа Саша Артемова
Располневшая Лорак разделась и заставила публику ахнуть (честное фото)
Хюррем в подметки не годится: не поверите глазам, увидев молодую Нигяр-калфу
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше