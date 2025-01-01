Barnie Привет, красавица. Я наблюдал, как ты возишься с мишками. Что ты тут устроила, благотворительную ярмарку что ли?

Mary Piper Товар оказался бракованным. Возврата не было. Клиент взял боксерскую грушу взамен и остался доволен.

Barnie Одно могу сказать — твой личный товар, глазик, вовсе не бракованный. Но когда я говорю «Толкай мишек», я имею в виду «*Толкай* мишек». Поняла?

Mary Piper Я не продавец, мистер Барни. Я — служба поддержки, и я просто выполняю свою работу.

Barnie Подойди-ка сюда. Ты делаешь мою работу приятной. Что для тебя не составит труда, если понимаешь, о чём я.

Mary Piper Нет, не понимаю.

Barnie Знаешь, для умной девчонки ты довольно туповата. Разве не лучше быть милой с боссом, чем с каким-то симпатичным складским мальчишкой с пальцами в хвосте?

Lisa Piper Не смей так с Мэри разговаривать!

Barnie [видит Лизу] Что, чёрт возьми, это такое?

Mary Piper Это моя сестра, и она абсолютно права. Мистер Барни, советую держать грязные мысли при себе и перестать бросать дешёвые обвинения в адрес такого хорошего парня, как Джек Фентон!

Barnie О, да? А с твоим отношением ты можешь очень быстро оказаться на улице, знаешь?

Mary Piper С твоим отношением я могу уйти отсюда прямо сейчас! Там метель, канун Рождества, но я собираюсь отвести младшую сестру домой.

Mary Piper Я знаю. Я знаю. Ты не малыш, тебе одиннадцать. И если у тебя есть хоть капля совести, а я знаю, что её нет, ты бы посоветовала всем клиентам убираться отсюда, пока не поздно! Давай, Лиза, пойдём искать Джека.