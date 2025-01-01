Barnie
Привет, красавица. Я наблюдал, как ты возишься с мишками. Что ты тут устроила, благотворительную ярмарку что ли?
Mary Piper
Товар оказался бракованным. Возврата не было. Клиент взял боксерскую грушу взамен и остался доволен.
Barnie
Одно могу сказать — твой личный товар, глазик, вовсе не бракованный. Но когда я говорю «Толкай мишек», я имею в виду «*Толкай* мишек». Поняла?
Mary Piper
Я не продавец, мистер Барни. Я — служба поддержки, и я просто выполняю свою работу.
Barnie
Подойди-ка сюда. Ты делаешь мою работу приятной. Что для тебя не составит труда, если понимаешь, о чём я.
Mary Piper
Нет, не понимаю.
Barnie
Знаешь, для умной девчонки ты довольно туповата. Разве не лучше быть милой с боссом, чем с каким-то симпатичным складским мальчишкой с пальцами в хвосте?
Barnie
[видит Лизу]
Что, чёрт возьми, это такое?
Mary Piper
Это моя сестра, и она абсолютно права. Мистер Барни, советую держать грязные мысли при себе и перестать бросать дешёвые обвинения в адрес такого хорошего парня, как Джек Фентон!
Barnie
О, да? А с твоим отношением ты можешь очень быстро оказаться на улице, знаешь?
Mary Piper
С твоим отношением я могу уйти отсюда прямо сейчас! Там метель, канун Рождества, но я собираюсь отвести младшую сестру домой.
Mary Piper
Я знаю. Я знаю. Ты не малыш, тебе одиннадцать. И если у тебя есть хоть капля совести, а я знаю, что её нет, ты бы посоветовала всем клиентам убираться отсюда, пока не поздно! Давай, Лиза, пойдём искать Джека.
Barnie
Как тебе такое? Ты портишь мой самый большой дневной заработок в году. Ты что, с ума сошла?