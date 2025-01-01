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Киноафиша Фильмы Дети в стране игрушек Цитаты из фильма Дети в стране игрушек

Цитаты из фильма Дети в стране игрушек

Jack Fenton Привет. Как насчёт быстрой рождественской пиццы в "Капоне", прежде чем я тебя домой отвезу?
Mary Piper Джек, я вряд ли смогу съесть три пиццы.
Jack Fenton Я же ничего про три не говорил.
Mary Piper Ну, у меня есть ещё два предложения.
Jack Fenton О, опять начинается. Делайла из пятёрочки.
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The Toymaster Ах, вы двое — первые, кто это увидел. Моё новейшее творение.
Lisa Piper Тоймастер, в этот раз есть кое-что важнее новой игрушки. Джек и Мэри пропали, и если всё так дальше пойдёт, пропадём все.
The Toymaster Ох, бедная Лиза, вижу, ты очень расстроена.
Lisa Piper Да, очень, и сейчас не время играть в игрушки. Даже тебе.
Georgie Porgie Извините, Тоймастер, не хотим быть грубыми. Просто мы оба очень обеспокоены.
The Toymaster Ну, сейчас тут очень напряжённое время, работаем круглосуточно. Санта скоро придёт за рождественскими игрушками для детей всего мира. Придётся справляться, да?
Lisa Piper Тоймастер, мне кажется, ты не до конца понимаешь, что происходит в Стране Игрушек. Всё здесь в большой опасности, и ты должен что-то сделать немедленно. Ты просто обязан.
The Toymaster Ну, а что именно ты предлагаешь?
Lisa Piper Ну, например: разве у тебя нет силы превратить Барнаби в... заводную кошечку или что-то в этом роде? Я не думаю, что ты понимаешь, какой он злодей.
The Toymaster А если в нём ещё есть что-то хорошее?
Lisa Piper В Барнаби нет ничего хорошего, сэр.
The Toymaster Лиза, боюсь, это не совсем так. Борьба добра и зла идёт в каждом из нас.
Barnaby Barnicle [врывается в мастерскую Тоймастера] Не во мне, старик!
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Jack-be-Nimble [схватывает Лису за лицо обеими руками угрожающе] Ты! Такая красивая! Такая милая! Теперь пойдёшь со мной и станешь моим троллогом!
Barnaby Barnicle [схватывает Барнаби, заставляя того отпустить Лису] Пока ещё нет, дядя Барнаби.
[отпускает Барнаби и бьёт его в лицо]
Jack-be-Nimble [схватывает Джека за горло, пытаясь задушить его] Джек не Быстрый! Джек Мёртв!
[Однако Джек бьёт Барнаби в живот, заставляя того отпустить его]
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Jack Fenton Ты выглядишь так красиво.
Mary Piper Для тебя.
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The Toymaster Барнаби, чего ты, собственно, хочешь? Разве Санта-Клаус не принес тебе достаточно игрушек в прошлое Рождество?
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Jack Fenton Я пришёл из...
Jack Fenton Джек Фентон, Лиза Пайпер, Джордж, Мэри Пайпер: [поют] С-и-н-с-и-н-н-а-ти, Синсиннати! Лучший город в О-Х-А-Й-О, Огайо, США! Сначала его называли Синси, но раз Синси такой стильный, его назвали Синсиннати, так говорят. Эй, девчонки в этом милом городке — просто красотки, парни — самые бойкие, что я видел. А когда дело доходит до бейсбольных команд, «Редс» и «Бенгалс» рвут соперников, они сбивают с ног все команды на поле. Спорить — бессмысленно, факты очевидны, Синси непобедим, понимаешь, о чём я? Синси — это не просто стиль, она — масерати Огайо, Синсиннати — в центре событий!
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Jack-be-Nimble У него тролли! Сотни троллей, которые съели все печеньки!
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Barnie Привет, красавица. Я наблюдал, как ты возишься с мишками. Что ты тут устроила, благотворительную ярмарку что ли?
Mary Piper Товар оказался бракованным. Возврата не было. Клиент взял боксерскую грушу взамен и остался доволен.
Barnie Одно могу сказать — твой личный товар, глазик, вовсе не бракованный. Но когда я говорю «Толкай мишек», я имею в виду «*Толкай* мишек». Поняла?
Mary Piper Я не продавец, мистер Барни. Я — служба поддержки, и я просто выполняю свою работу.
Barnie Подойди-ка сюда. Ты делаешь мою работу приятной. Что для тебя не составит труда, если понимаешь, о чём я.
Mary Piper Нет, не понимаю.
Barnie Знаешь, для умной девчонки ты довольно туповата. Разве не лучше быть милой с боссом, чем с каким-то симпатичным складским мальчишкой с пальцами в хвосте?
Lisa Piper Не смей так с Мэри разговаривать!
Barnie [видит Лизу] Что, чёрт возьми, это такое?
Mary Piper Это моя сестра, и она абсолютно права. Мистер Барни, советую держать грязные мысли при себе и перестать бросать дешёвые обвинения в адрес такого хорошего парня, как Джек Фентон!
Barnie О, да? А с твоим отношением ты можешь очень быстро оказаться на улице, знаешь?
Mary Piper С твоим отношением я могу уйти отсюда прямо сейчас! Там метель, канун Рождества, но я собираюсь отвести младшую сестру домой.
Lisa Piper Мэри!
Mary Piper Я знаю. Я знаю. Ты не малыш, тебе одиннадцать. И если у тебя есть хоть капля совести, а я знаю, что её нет, ты бы посоветовала всем клиентам убираться отсюда, пока не поздно! Давай, Лиза, пойдём искать Джека.
Barnie Как тебе такое? Ты портишь мой самый большой дневной заработок в году. Ты что, с ума сошла?
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Mary Piper [дарит Лизе «Горного мастера»] Поздравляю, мисс Пайпер, с победой в номинации «Сестра года».
Lisa Piper О, Мэри. «Горный мастер». Они лучшие, и ты тоже!
Barnie [видит, что Лиза держит «Горного мастера» после того, как Мэри дала его ей] Отложи это, маленькая гадина. Это украденное имущество!
Lisa Piper Стоит ровно половину той зарплаты, что ты мне должен, мистер Барни.
Barnie Ну тогда можешь засудить меня за вторую половину!
Mary Piper Давай, Лиза.
[Она и Лиза уходят из магазина игрушек]
Barnie А вы двое. Вы двое? Вас тоже могу засудить!
George Именно это мы и сделаем. Счастливого Рождества.
Jack Fenton Счастливого Рождества.
[Они оба опускают над ним сеть, и на Барни падает груда игрушек и мячей]
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Lisa Piper [достаёт микрофон и использует его, чтобы привлечь внимание покупателей] Эй, извините, ребята. Только что по телевизору сказали, что в Цинциннати вот-вот ударит сильный снегопад! Сегодня канун Рождества. Вам всем пора домой, пока не поздно!
Barnie [видит, что Лиза держит микрофон, и забирает его у неё] Отдай! Отдай, ты, карликовое чудовище! Нечего тут бояться, народ. На самом деле это ложная тревога. Ну же, перестаньте паниковать. Это всего лишь немного снега. Ну что вы хотите? Сегодня же Рождество!
[поёт в микрофон песню]
Barnie Рождество — время снега, и снова скоро Рождество наступит.
Mary Piper [дарит Лизе Mountain Master] Поздравляю, мисс Пайпер, с получением награды «Сестра года».
Lisa Piper О, Мэри. Mountain Master — это лучшие, и ты тоже!
Barnie [видит, что Лиза держит Mountain Master после того, как Мэри подарила её] Верни это, ты маленький мерзавец. Это украденное имущество!
Mary Piper Это стоит ровно половину той зарплаты, что ты мне должен, мистер Барни.
Barnie Ну тогда можешь засудить меня за вторую половину!
Mary Piper Пойдём, Лиза.
[Она и Лиза покидают магазин игрушек]
Barnie А вы двое. Вы двое тоже можете меня засудить!
George Вот именно так мы и сделаем. Счастливого Рождества.
Jack Fenton Счастливого Рождества.
[Они опускают сеть над ним перед уходом, и на Барни падает куча игрушек и мячей]
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Jack-be-Nimble [Подхватывая Мэри на руки] Как насчёт большого поцелуя?
Mary Contrary Привет, большой поцелуй.
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Мэри Пайпер Лиза, тебе правда нравится санки? Ты же не просто прикидывалась в магазине, да?
Лиза Пайпер Нет. Это будет самый лучший Рождество в истории мира.
Джордж Прямо здесь, в Цинциннати.
Джек Фентон Добро пожаловать в славный Цинциннати! Королеву лыжных курортов Огайо! Я родом из...
Мэри Пайпер Мэри Пайпер, Лиза Пайпер, Джордж, Джек Фентон: [поют] Ц-И-Н-Ц-И-Н-Н-А-Т-И, Цинциннати! Лучший город в О-Х-А-Й-О, Огайо, США! Сначала его звали Синси, но так как Синси — это слишком просто, его назвали Цинциннати, вот так. Эй, девушки здесь очень красивые, а парни — самые задиристые, что я видел. И когда речь о бейсбольных командах, «Редс» и «Бенгалс» громят соперников, они рвут всех на зеленом поле. Спорить бессмысленно, факты очевидны — Цинциннати непобедим, понимаешь? Цинси — не просто крутой, это Maserati Огайо, Цинциннати в самом центре событий!
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Justice Grimm Ты принимаешь великолепную Мэри в жёны — прекрасную, любящую, чтобы с этого момента любить её, быть невероятно добрым к ней, делить с ней радости Страны игрушек и все свои надежды и мечты — навсегда и ещё немножко?
Jack-be-Nimble Мало времени, но я согласен.
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The Toymaster Лиза, слушай меня. Я знаю, времени почти нет, но... Спасти Страну игрушек могу не я. Только ты, только ты.
Lisa Piper Но что мне нужно сделать?
The Toymaster Просто поверь. Поверь в Страну игрушек и во всё, что она означает. Пока ты не поверишь в неё, боюсь, всё потеряно.
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Georgie Porgie Ужасно. Я иду на свадьбу.
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Lisa Piper Я был в этом городе, полном говорящих игрушек и персонажей из сказок, и ужасные монстры пытались съесть меня живьём!
Mrs. Piper Ну конечно, дорогая. Ой, кстати, надо позвонить службе по борьбе с вредителями.
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Georgie Porgie Видишь тот дом на холме? Шар для боулинга? Это дом Барнаби. Всё чёрное — три дырки. Он такой злой и странный. Иногда, когда он сильно злится, он катит свой дом прямо по улице и сбивает людей, как кегли.
Lisa Piper Блин, этот парень реально странный.
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Barnaby Barnicle Кто ты?
Lisa Piper Я Лиза Пайпер, я из Цинциннати.
Barnaby Barnicle Цинцин-как там?
Lisa Piper Я тебя не боюсь, мистер Барникл, отпусти меня.
Barnaby Barnicle Кто бы ты ни была, пожалеешь о том дне, когда ступила в Страну игрушек.
Lisa Piper О, нет, не пожалею. Если не считать тебя, это удивительное место, и я рада, что попала сюда в тот день, когда Мэри Контрэйри не вышла за тебя замуж.
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Barnaby Barnicle О, прекрасная фляга зла!
Lisa Piper Нам не нужно больше зла, Барнаби. У тебя и своего достаточно.
The Toymaster [наблюдает, как Барнаби идёт к ней после того, как его связал Барнаби] Барнаби Барникл, только не смей прикасаться к волосам этого ребёнка!
Lisa Piper Я не ребёнок!
Barnaby Barnicle Ты ошибаешься, моя надоедливая маленькая чёрт-кого. Я воспользуюсь каждой каплей зла, что Игрушечный Мастер так любезно собирал — до последней капли.
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[повторяющаяся фраза]
Lisa Piper Я не ребёнок!
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[первые реплики]
Weather Announcer Два вида погоды в этот канун Рождества: плохая и ещё хуже. Сегодня ночью на Огайо надвигается какой-то сильный шторм. Дорожные условия станут крайне опасными по мере наступления вечера. Но лучший совет — просто оставайтесь дома. Повторяю: оставайтесь дома.
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[На печеньечной фабрике Барнаби свистит в свисток, работники фабрики слышат и останавливаются]
Barnaby Barnicle Перерыв на печеньки!
[работники печеньечной фабрики реагируют и ахают]
Barnaby Barnicle Да, я же говорю, перерыв на печеньки! Перерыв на печеньки!
[работники печеньечной фабрики радуются и уходят с фабрики]
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The Toymaster Борьба между добром и злом идёт внутри каждого из нас.
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Widow Hubbard Мне он никогда не нравился, этот Барнаби. Не хочешь как-нибудь зайти ко мне на ужин?
Justice Grimm С удовольствием.
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Barnaby Barnicle Я сотрю с их лиц эти улыбки, выбью из сердец их смех. Хватит быть — тонким!
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Jack-be-Nimble Только через мой труп!
Barnaby Barnicle Если понадобится — да.
Jack-be-Nimble Всё, о чём Лиза нас предупреждала, правда!
Barnaby Barnicle О, я на это надеюсь.
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Barnaby Barnicle Джек не прыгнул — Джек умер.
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Lisa Piper Как ты мог пожелать зла самому прекрасному месту на свете? Ты сумасшедший.
Barnaby Barnicle Ну да!
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Passerby #1 В свадебном торте Барнаби монстр!
Passerby #2 Он вряд ли будет доволен.
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[Барнаби отравляет всех газом зла]
Lisa Piper Со мной ничего не происходит. Наверное, я невосприимчива — я же из Цинциннати.
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Barnaby Barnicle Для злодея я, по-моему, очень хорошо организован, не правда ли?
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The Toymaster Ты хочешь верить, Лиза?
Lisa Piper Да, хочу. Больше всего на свете. Я всегда хотела быть ребёнком, всегда хотела играть с игрушками. Я верю в вас всех и до сих пор остаюсь ребёнком. Правда.
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The Toymaster Думаю, возьмём «Млечный Путь» — до самого конца.
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Justice Grimm Дорогие друзья и соседи, как мировой судья Страны игрушек, я имею честь соединить эту прекрасную пару...
[смотрит на Барнаби]
Justice Grimm В общем, эту пару — в законный брак.
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Widow Hubbard [читает по бумажке] Почему бы тебе не заняться своими делами и не совать нос в чужие? Кажется, я это не так записала, но ты понял, о чём я.
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Barnaby Barnicle Это для меня очень больной момент. Мой собственный племянник — преступник! Через три минуты я уже буду подавать официальное заявление.
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Barnie Выполнять свою работу — это меня радует. В вашем случае это будет несложно, понимаешь, о чём я?
Mary Piper Нет, не понимаю.
Barnie Знаешь, для умной девушки ты просто дура. Разве не лучше быть в хороших отношениях с начальством, чем с каким-то симпатичным грузчиком с пальцами в хвосте?
Lisa Piper Не смей так с Мэри разговаривать!
Barnie [видит Лизу] Что за чёрт?
Mary Piper Это моя сестра, и она абсолютно права. Мистер Барни, советую вам держать свои умные мысли при себе и перестать кидать дешёвые обвинения в адрес такого хорошего парня, как Джек Фентон!
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Barnie О, да? Ну с таким отношением тебя тут быстро не будет! Ты это знаешь?
Mary Piper С твоим отношением я могу уйти прямо сейчас! На улице метель, канун Рождества, а я собираюсь забрать домой свою маленькую сестрёнку.
Lisa Piper Мэри!
Mary Piper Я знаю. Я знаю, что ты не малыш, тебе одиннадцать. И если бы у тебя были какие-то обвинения, а я знаю, что их нет, ты бы всем своим клиентам посоветовала убираться отсюда, пока не поздно! Давай, Лиза. Пойдём искать Джека.
Barnie Ну и ну! Ты похерила мой самый прибыльный день в году. Ты с ума сошла?
🧡
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[Правосудие Гримм и медведи-полицейские прибыли на фабрику печенья]
Барнаби Барникл Правосудие Гримм! Вы как раз вовремя, слава небесам.
[указывает на Джек-быстрый]
Барнаби Барникл Арестуйте этого человека.
[Гримм поворачивается к Джорджи Порджи]
Правосудие Гримм Джорджи Порджи?
Барнаби Барникл Нет, идиот. Другой.
Правосудие Гримм Твой племянник?
Барнаби Барникл Да, он!
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Mary Contrary Судья Гримм, вы совершаете большую ошибку!
Lisa Piper Вы на самом деле арестовываете не того человека.
Georgie Porgie Какие именно предъявлены обвинения?
Justice Grimm Подозрение в крупной краже печенья.
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Georgie Porgie Я не очень-то годен на роль героя.
Jack-be-Nimble Ха, из тебя можно вырезать сразу трёх героев, старик.
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The Toymaster Лиза, ты и Джорджи должны найти способ вернуть фляжку зла.
Georgie Porgie Почему мы?
The Toymaster Что? Ну, потому что... я стар, а вы молоды, и испытание защиты добра от зла в итоге всегда ложится на молодых, даже здесь, в стране игрушек.
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