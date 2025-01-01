Greg Minor [просмотр записей с камеры, которую Ричард тайно установил на АЭС во время аварии] Какой-то заевший клапан, из-за которого им приходится контролировать уровень воды. Судя по их поведению, ситуация довольно серьёзная. Насколько я помню схему управления, индикаторы, которыми они озабочены, тоже связаны с уровнем воды в активной зоне. Не знаю... возможно, они были очень близки к тому, чтобы обнажить активную зону.

Dr. Lowell Если это правда, мы были очень близки к «Китайскому синдрому».