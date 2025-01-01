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Киноафиша Фильмы Китайский синдром Цитаты из фильма Китайский синдром

Цитаты из фильма Китайский синдром

Джек Годелл Почему ты думаешь, что ищут козла отпущения?
Тед Спиндлер Традиция.
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Greg Minor [просмотр записей с камеры, которую Ричард тайно установил на АЭС во время аварии] Какой-то заевший клапан, из-за которого им приходится контролировать уровень воды. Судя по их поведению, ситуация довольно серьёзная. Насколько я помню схему управления, индикаторы, которыми они озабочены, тоже связаны с уровнем воды в активной зоне. Не знаю... возможно, они были очень близки к тому, чтобы обнажить активную зону.
Dr. Lowell Если это правда, мы были очень близки к «Китайскому синдрому».
Kimberly Wells Что?
Dr. Lowell Если активная зона по какой-то причине окажется обнажённой, топливо раскалится сверх предела всего за несколько минут. Ничто не сможет это остановить. И оно расплавится прямо через дно реактора, теоретически — до Китая. Но, конечно, как только расплав доберётся до грунтовых вод, он взорвётся в атмосферу и выбросит облака радиоактивности. Количество жертв будет зависеть от направления ветра. Это сделает территорию размером с Пенсильванию необитаемой навсегда, не говоря уже о раке, который появится позже.
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Ted Spindler Он не был сумасшедшим. Он был самым разумным человеком, которого я когда-либо знал в жизни.
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Jack Godell Я знаю, что вибрация была ненормальной.
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Greg Minor [о доказательствах аварии на атомной электростанции] Могу ошибаться, но я бы сказал, что вам повезло остаться живым. Кстати, то же самое можно сказать и про весь Южный Калифорнийский регион.
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Evan Mc Cormack Проваливай, ублюдок.
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Richard Adams Я показал фильм инженеру-ядерщику. Вы чуть не вскрыли активную зону, мистер Годелл.
Kimberly Wells Мистер Годелл, вы солгали мне прошлой ночью. Мы не уйдём отсюда, пока вы не расскажете, что случилось на станции.
Jack Godell Так какой-то ярый противник ядерной энергетики говорит вам, что мы чуть не вскрыли активную зону? Но мы её не вскрыли, да? Мы остановились вовремя по одной простой причине, и я вам это говорил! Система работает, чёрт возьми! Система работает! Вот в чём не проблема!
[он отворачивается]
Richard Adams Если это не проблема, то в чём же, чёрт возьми, дело?
Jack Godell [вытирает пот со лба] Я люблю эту станцию. Это вся моя жизнь.
Kimberly Wells В чём же проблема?
Jack Godell В этот толчок... Чёртов толчок. В вибрацию, которую я почувствовал во время отключения турбины. Меня это беспокоило. Но, похоже, никого больше — нет. А когда я проверял, выяснилось, что какой-то идиот подделал рентгеновские снимки сварных швов. Я просто не могу поверить, что человек сознательно фальсифицировал записи ядерного реактора. Господи!
Richard Adams Чёрт побери.
Kimberly Wells Это значит, что станция небезопасна.
Jack Godell Это значит, что та вибрация была предупреждением, и станцию нужно закрыть, каждый из этих швов нужно заново просветить… Конечно, речь идёт о миллионах долларов, но об этом никто не хочет говорить. И никто мне не поверит. Но если кто-то когда-нибудь слишком сильно нажмёт на этот насос, порвёт эти трубы...
Kimberly Wells «Китайский синдром».
Jack Godell Возможно.
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Churchill, Mac Ричард, я хочу эту чертову плёнку.
Richard Adams Можешь поцеловать меня в ж...
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Kimberly Wells [защищая своего оператора] Он хороший, думаю, он хороший. У него много наград.
Don Jacovich Уверен. Награда за горячую голову, награда за грубость, награда за открытие ящика Пандоры...
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Barney Джек, возможно, протечка питательной воды.
Jack Godell Какой вентиль?
Barney [Качает головой] Точно не скажу.
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Bill Gibson Мистер Маккормик, я не могу взять на себя ответственность за это.
Evan Mc Cormack А что вы предлагаете? Позволить этому маньяку слить миллиардные вложения? По крайней мере, это выигрывает время, прессу сюда добраться час понадобится.
Bill Gibson На это я бы не рассчитывал.
Evan Mc Cormack Я рассчитываю, что ты займёшься этой чертовой прессой. Ты делай своё дело, я — своё.
Bill Gibson Есть, сэр.
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