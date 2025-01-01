Джек ГоделлПочему ты думаешь, что ищут козла отпущения?
Тед СпиндлерТрадиция.
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Greg Minor[просмотр записей с камеры, которую Ричард тайно установил на АЭС во время аварии]Какой-то заевший клапан, из-за которого им приходится контролировать уровень воды. Судя по их поведению, ситуация довольно серьёзная. Насколько я помню схему управления, индикаторы, которыми они озабочены, тоже связаны с уровнем воды в активной зоне. Не знаю... возможно, они были очень близки к тому, чтобы обнажить активную зону.
Dr. LowellЕсли это правда, мы были очень близки к «Китайскому синдрому».
Dr. LowellЕсли активная зона по какой-то причине окажется обнажённой, топливо раскалится сверх предела всего за несколько минут. Ничто не сможет это остановить. И оно расплавится прямо через дно реактора, теоретически — до Китая. Но, конечно, как только расплав доберётся до грунтовых вод, он взорвётся в атмосферу и выбросит облака радиоактивности. Количество жертв будет зависеть от направления ветра. Это сделает территорию размером с Пенсильванию необитаемой навсегда, не говоря уже о раке, который появится позже.
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Ted SpindlerОн не был сумасшедшим. Он был самым разумным человеком, которого я когда-либо знал в жизни.
Greg Minor[о доказательствах аварии на атомной электростанции]Могу ошибаться, но я бы сказал, что вам повезло остаться живым. Кстати, то же самое можно сказать и про весь Южный Калифорнийский регион.
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Evan Mc CormackПроваливай, ублюдок.
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Richard AdamsЯ показал фильм инженеру-ядерщику. Вы чуть не вскрыли активную зону, мистер Годелл.
Kimberly WellsМистер Годелл, вы солгали мне прошлой ночью. Мы не уйдём отсюда, пока вы не расскажете, что случилось на станции.
Jack GodellТак какой-то ярый противник ядерной энергетики говорит вам, что мы чуть не вскрыли активную зону? Но мы её не вскрыли, да? Мы остановились вовремя по одной простой причине, и я вам это говорил! Система работает, чёрт возьми! Система работает! Вот в чём не проблема!
[он отворачивается]
Richard AdamsЕсли это не проблема, то в чём же, чёрт возьми, дело?
Jack Godell[вытирает пот со лба]Я люблю эту станцию. Это вся моя жизнь.
Jack GodellВ этот толчок... Чёртов толчок. В вибрацию, которую я почувствовал во время отключения турбины. Меня это беспокоило. Но, похоже, никого больше — нет. А когда я проверял, выяснилось, что какой-то идиот подделал рентгеновские снимки сварных швов. Я просто не могу поверить, что человек сознательно фальсифицировал записи ядерного реактора. Господи!
Jack GodellЭто значит, что та вибрация была предупреждением, и станцию нужно закрыть, каждый из этих швов нужно заново просветить… Конечно, речь идёт о миллионах долларов, но об этом никто не хочет говорить. И никто мне не поверит. Но если кто-то когда-нибудь слишком сильно нажмёт на этот насос, порвёт эти трубы...