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Киноафиша Фильмы Пещерный человек Цитаты из фильма Пещерный человек

Цитаты из фильма Пещерный человек

[Изгои копаются палками и руками в куче вонючей грязи в поисках Та, который, похоже, исчез]
Ta [появляясь из-за камня и указывая на «гадость»] Га-га!
[Та хихикает, и все изгои останавливаются и поворачиваются, уставившись на Та]
Atouk [с раздражением] Ка-ка.
Nook [с отвращением смотрит на пальцы, а затем прямо в камеру] Бл#дь.
[все изгои хватают Та и бросают его в гадость]
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Atouk Зуг-зуг!
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Atouk [рисует на земле фигурку с огромной грудью, обозначающую Лану] Хмммм, Лана! Аттук алунда Лана.
Lar Ня! Лана алунда Тонда. Тонда алунда Лана.
[Он рисует на земле фигурку с огромным носом, обозначающую Аттука, и указывает на нее]
Lar Аттук.
[Он сжимает кулак и показывает его Аттуку]
Lar Тонда.
[Подув губами, он размывает фигурку Аттука до неузнаваемости, затем поднимает руку и дает грязи медленно стекать с нее]
Lar Аттук.
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Atouk [как Борк держит труп убитого птичьего существа] Уул?
Nook [с современным акцентом] "Уул", нет. Еда.
Lar [смотрит на Атука] "Фуд"?
Atouk [не понимает, о чём говорит Нук] *Уул.*
[остальные соглашаются: "Уул."]
Nook [указывает на костёр] Это огонь.
Atouk [смотрит на Нука, как будто он не в себе; в конце концов, Атук только что открыл и назвал это!] Харака.
[остальные повторяют «Харака». Нук кладёт ладонь на щёку, выглядет расстроенным]
Atouk [указывает на Нука] Бобо?
Nook Друг.
Atouk "Фенд"? *Бобо*!
Lar [медленно и с преувеличением] Бобо.
[остальные повторяют «Бобо».]
Atouk [поняв, что у Нука свои слова, бросает ему вызов в словесной дуэли] «Алунда.»
Nook «Любовь.»
Atouk «Зуг-зуг.»
[Нук замолкает, будто не знает, что сказать или какую оценку дать. Лар и другие начинают триумфально смеяться]
Nook [пожимая плечами в знак поражения] Ладно... «Зуг-зуг.»
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[племя относится к возвращению Атока после налёта Тонды на их лагерь, похищению их оола и женщин]
Atouk Тонда.
Lar Тонда.
Atouk [обращаясь к Гогу] Лана? Тала?
Gog Тала. О, Тала.
Gog [рычит] Тонда
Gog [рычит, поднимая руки выше, изображая Тонду, потом нюхает свою подмышку] Ооо! Тонда.
Atouk [признаёт личность] Тонда.
Lar [взбешён] Тонда!
[Лар хватает большую ветку как оружие. Аток удерживает его, поднимает ветку и камень, затем соединяет их. Монтаж племени, изобретающего первые орудия и доспехи]
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[племя предлагает Лане оол для алоунда]
Lana [отказ] Ня оол.
Atouk Ня оол.
Lana Атук. Лана алоунда Атук.
Tala [смотрит сердито] Лана.
Gog Тонда Лана?
Bork Лар?
Atouk Лар ня.
Kalta Ня?
Atouk Лар глюг-глюг-глюг.
Kalta Атук!
Bork Борк, Калта: Лар!
Lana [ласково] Атук.
Atouk Куда. Харака.
Kalta Харака.
Lana Атук...?
Kalta Лар.
Atouk Харака! Харака!
Lana [соблазнительно] Атук... Атук. Атук.
Tala [когда Атук возвращается в объятия Ланы] Лана, Лана.
Ta Атук, куда.
[остальные восклицают "Лар! Куда! Атук? Лар!"]
Atouk [согласен, встаёт] Куда. Куда!
Lana Атук.
Folg Куда. Куда!
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[злой рев динозавра, похожего на тираннозавра]
Атук Мача!
Лар *Мача* мача!
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Tala Атук!
[обнимает Атука]
Lar А! Ха-ха! Атук. Тала. Зуг-зуг.
Tala Ммм. Атук. Тала. Зуг-зуг?
Atouk Нет. Атук зуг-зуг Лана.
Tala Лана?
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[первые реплики]
Atouk Мача! Мача! Мача!
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Atouk Атук.
Tala Тала.
Atouk Лар.
Lar Лар.
Tala Тала. Гог. Гог пука. Гог.
Lar Гог!
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[последние слова]
Lar [шёпотом Гогу] Атук алунда Тала.
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Lar Атук, ния харака.
Atouk Тонда харака. Тонда харака!
[Племя Атука идёт вернуть свой огонь у племени Тонды]
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