Atouk
[как Борк держит труп убитого птичьего существа]
Уул?
Nook
[с современным акцентом]
"Уул", нет. Еда.
Lar
[смотрит на Атука]
"Фуд"?
Atouk
[не понимает, о чём говорит Нук]
*Уул.*
[остальные соглашаются: "Уул."]
Nook
[указывает на костёр]
Это огонь.
Atouk
[смотрит на Нука, как будто он не в себе; в конце концов, Атук только что открыл и назвал это!]
Харака.
[остальные повторяют «Харака». Нук кладёт ладонь на щёку, выглядет расстроенным]
Atouk
[указывает на Нука]
Бобо?
Nook
Друг.
Atouk
"Фенд"? *Бобо*!
Lar
[медленно и с преувеличением]
Бобо.
[остальные повторяют «Бобо».]
Atouk
[поняв, что у Нука свои слова, бросает ему вызов в словесной дуэли]
«Алунда.»
Nook
«Любовь.»
Atouk
«Зуг-зуг.»
[Нук замолкает, будто не знает, что сказать или какую оценку дать. Лар и другие начинают триумфально смеяться]
Nook
[пожимая плечами в знак поражения]
Ладно... «Зуг-зуг.»