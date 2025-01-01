[Изгои копаются палками и руками в куче вонючей грязи в поисках Та, который, похоже, исчез]

Ta [появляясь из-за камня и указывая на «гадость»] Га-га!

[Та хихикает, и все изгои останавливаются и поворачиваются, уставившись на Та]

Atouk [с раздражением] Ка-ка.

Nook [с отвращением смотрит на пальцы, а затем прямо в камеру] Бл#дь.