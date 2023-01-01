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Каникулы в Простоквашино
Киноафиша Фильмы Каникулы в Простоквашино Каникулы в Простоквашино, 1980: актеры и роли
Каникулы в Простоквашино 1980 / СССР
8.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Каникулы в Простоквашино, 1980: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Владимир Попов
Роли озвучивали
Олег Табаков Олег Табаков Лев Дуров Лев Дуров Lev Durov Герман Качин
Чебурашка
Чебурашка
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