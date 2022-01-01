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Форпост
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Форпост, 2008

2008 / Россия
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О фильме

«Форпост» — это фильм откровение. Фильм — проверка на душевную вшивость. Сумел досмотреть до финала, значит сердце еще не заросло мхом, и ты еще не окончательно отделился от мира броней ороговевшей кожи. Фильм о чуде. Реальном и абсолютно не сказочном. Фильм об исцелении совершенно больных детей и об исцелении взрослых. Уже давно, особенно в кинематографе, понятие «герой» это безжалостный и решительный комок мышц.

Оказывается можно и по другому. Не скулить, не жаловаться на здоровье, а стиснув зубы делать добро. Тем более, что его сейчас так мало. Ведь мы до сих пор не знаем, что такое жизнь. Временная командировка перед погружением в вечность или пешая прогулка из пункта «А» в пункт «Б».

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Продолжительность 55 минут
Год выпуска 2008
Возраст 0+
Режиссер
Михаил Шадрин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Форпост 1 постер
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