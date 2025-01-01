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Тихая улица
Цитаты из фильма Тихая улица
Цитаты из фильма Тихая улица
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Цитаты
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[заставка] Новое начало.
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[последние реплики]
Полицейский
[титры] Ты не лезь в это!
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[финальный титр] Любовь, поддержанная силой, прощение — сладость, Что приносит надежду и покой на Тихую улицу.
🧡
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[первые реплики]
Начальник полиции
[титры]
Твой участок — Тихая улица.
🧡
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