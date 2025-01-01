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Киноафиша Фильмы Искатель приключений Цитаты из фильма Искатель приключений

Цитаты из фильма Искатель приключений

Title Card [начальная заставка] Охота за человеком.
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Title Card [финальные титры] Тюремный охранник тоже развлекается.
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