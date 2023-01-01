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Снежная сказка
Киноафиша Фильмы Снежная сказка Снежная сказка, 1959: актеры и роли
Снежная сказка 1959 / СССР
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Снежная сказка, 1959: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алексей Сахаров Aleksei Sakharov Эльдар Шенгелая
В ролях
Игорь Ершов Igor Yershov Алла Кожокина Клара Лучко Клара Лучко Зинаида Нарышкина Вера Алтайская Евгений Леонов Евгений Леонов
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