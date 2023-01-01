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Рассказ неизвестного человека
Киноафиша Фильмы Рассказ неизвестного человека Рассказ неизвестного человека, 1980: актеры и роли
Рассказ неизвестного человека 1980 / СССР
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Рассказ неизвестного человека, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Витаутас Жалакявичюс
В ролях
Евгения Симонова Евгения Симонова Александр Кайдановский Александр Кайдановский Георгий Тараторкин Georgy Taratorkin Людмила Зайцева Людмила Зайцева Lyudmila Zaytseva Павел Кадочников Павел Кадочников Сергей Мучеников
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