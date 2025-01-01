Nikolai 'Kolya' Rodchenko Сообщите американскому посольству, что я здесь. Я — гражданин Америки.

Colonel Chaiko Как ты себя не называй — нам это без разницы. Здесь ты просто преступник.

Nikolai 'Kolya' Rodchenko Мир потребует вашей выдачи.

Colonel Chaiko Мир. Мир в восторге, что мы разрешили приземление самолёта. Мы спасли сотни жизней. Четверо погибли.

Colonel Chaiko Не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Ваша сопровождающая не пострадала. Я отправил её домой вместе с остальными. Я объясню ей ваше состояние.

Nikolai 'Kolya' Rodchenko Моё состояние? Какое состояние? Требую выпустить меня отсюда!