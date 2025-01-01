Pilot[по громкой связи]Дамы и господа, прошу вашего внимания. Говорит капитан. У нас проблемы с электричеством, нам нужно немедленно садиться. Около 75 миль отсюда находится советский военный аэродром...
Galina IvanovaА ты на чём, Коля? На осле? Да, я построила жизнь заново! Я должна была всё бросить, чтобы ты мог жить в Диснейленде?
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Nikolai 'Kolya' RodchenkoТы знаешь, как живёт элита в этой стране? Любое удовольствие, любые извращения. Назови что угодно. Здесь они так же развращены, как в Нью-Йорке, Токио или Риме. Просто всё это скрывают.