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Киноафиша Фильмы Белые ночи Цитаты из фильма Белые ночи

Цитаты из фильма Белые ночи

Pilot [по громкой связи] Дамы и господа, прошу вашего внимания. Говорит капитан. У нас проблемы с электричеством, нам нужно немедленно садиться. Около 75 миль отсюда находится советский военный аэродром...
Anne Wyatt [полусонная] Где мы? Мы приземляемся?
[Коля бежит в туалет уничтожать свои документы]
Anne Wyatt Куда ты?
Nikolai 'Kolya' Rodchenko Что ты имеешь в виду? Мы садимся в России!
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Colonel Chaiko Современный человек так запутался, Рэймонд. В конце концов, гораздо лучше работать в театре... чем в шахте.
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Nikolai 'Kolya' Rodchenko Понимаю. Вы с женой работаете в театре. И живёте здесь... в Сибири.
Raymond Greenwood Это временно.
Nikolai 'Kolya' Rodchenko [сухо] Конечно. Никто здесь не живёт постоянно.
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Nikolai 'Kolya' Rodchenko Это было бы неправильно...
Galina Ivanova Правильно? Ты знал, что правильно?
Nikolai 'Kolya' Rodchenko Я здесь задыхался! Ты знал об этом!
Galina Ivanova Когда мне сказали, что ты перешёл на Запад, они не могли поверить, что ты уйдёшь, не сказав мне. Я тоже не мог в это поверить.
Nikolai 'Kolya' Rodchenko Прости.
Galina Ivanova У меня забрали паспорт. Четыре года мне не разрешали выезжать. И три года меня таскали в большой дом на допросы. Каждый день одни и те же, тупые вопросы!
Nikolai 'Kolya' Rodchenko Ты отвечал хорошо. Ты — важный человек, с властью. Слышал, теперь ты на мерсе катаешься.
Galina Ivanova А ты на чём, Коля? На осле? Да, я построила жизнь заново! Я должна была всё бросить, чтобы ты мог жить в Диснейленде?
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Nikolai 'Kolya' Rodchenko Ты знаешь, как живёт элита в этой стране? Любое удовольствие, любые извращения. Назови что угодно. Здесь они так же развращены, как в Нью-Йорке, Токио или Риме. Просто всё это скрывают.
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Nikolai 'Kolya' Rodchenko Сообщите американскому посольству, что я здесь. Я — гражданин Америки.
Colonel Chaiko Как ты себя не называй — нам это без разницы. Здесь ты просто преступник.
Nikolai 'Kolya' Rodchenko Мир потребует вашей выдачи.
Colonel Chaiko Мир. Мир в восторге, что мы разрешили приземление самолёта. Мы спасли сотни жизней. Четверо погибли.
Nikolai 'Kolya' Rodchenko Кто? Какие имена?
Colonel Chaiko Не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Ваша сопровождающая не пострадала. Я отправил её домой вместе с остальными. Я объясню ей ваше состояние.
Nikolai 'Kolya' Rodchenko Моё состояние? Какое состояние? Требую выпустить меня отсюда!
Colonel Chaiko Ты требуешь? Родченко, я всегда восхищался тобой как танцором. Ты — великий танцор.
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Raymond Greenwood Не делай этого! Он всего лишь грёбанный танцор!
Colonel Chaiko Да, я согласен, её жизнь того не стоит, не так ли? Вставай!
🧡
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Капитан Киригин Полковник, есть кое-что, что, как я думаю, вам стоит услышать
Полковник Чайко [пауза] Позже. Я занят.
Капитан Киригин Но, сэр...
Полковник Чайко [повышая голос] Капитан Киригин, разве вы не видите, что я занят?
Капитан Киригин [улыбается понимающе Рэймонду] Хорошо, полковник.
[пауза]
Капитан Киригин Позже.
🧡
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